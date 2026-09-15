A Faenza arriva la settimana Europea della Mobilità 2026

Torna a Faenza la Settimana Europea della Mobilità , l’ appuntamento annuale dedicato al tema dei trasporti sostenibili e della fruizione dello spazio urbano che quest’anno mette al centro la “Mobilità per tutti” , guardando al dialogo e alle esigenze delle diverse generazioni. Per l’occasione, il Servizio Mobilità e Smart City dell’Unione Romagna Faentina propone un calendario di iniziative pensato per coinvolgere da vicino i cittadini e promuovere l’uso delle due ruote.

Il primo appuntamento, promosso da Legambiente in collaborazione con FIAB, è in programma la mattina di giovedì 17 settembre, tra le 7.30 e le 9.30, con la nuova edizione del ‘Giretto d’Italia’. L’iniziativa approfitta dell’ora di punta per effettuare un monitoraggio sulle abitudini degli spostamenti in città; una squadra di volontari presidierà due postazioni in città per contare chi sceglie di spostarsi con mezzi ecologici, a piedi, in bici o in monopattino, per raggiungere le aule scolastiche o il posto di lavoro. I banchetti di rilevazione saranno allestiti a Porta Ravegnana, nei pressi del monumento al Bersagliere, e a Porta Montanara, vicino alla fontana del ciclista. I numeri raccolti prenderanno poi la strada di Legambiente nazionale per contribuire a stilare la graduatoria dei comuni più virtuosi. Nell’eventualità di pioggia o brutto tempo, la giornata di rilevazione slitterà a lunedì 21 settembre. Il calendario delle iniziative prosegue sabato 19, al pomeriggio, tra il Parco Azzurro e via Pistocchi. In via Paolo Galli 10 è in programma l’inaugurazione e il taglio del nastro delle ‘OFF POP – Officine Popolari’, la ciclofficina sociale. Alle 16.30 la Polizia Locale curerà un momento dedicato alla sicurezza e alla guida responsabile in bicicletta. Dalla ciclofficina prenderà poi il via la ‘Critical Mass – Pedalata sociale intorno alla città’. L’evento, anticipato da un contest alle 17, vedrà la partenza della pedalata alle 17.30 insieme al gruppo Bike Life Faenza. L’attività vuol essere, nelle intenzioni degli organizzatori, un momento di riappropriazione dello spazio urbano ciclabile e di promozione della mobilità sostenibile, coinvolgendo cittadini di ogni età in un percorso condiviso. Il tragitto si concluderà, intorno alle 18.15, in via Pistocchi per un aperitivo collettivo presso Le Botteghe.