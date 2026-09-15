A Faenza due Open Day per entrare nel corso di Progettazione Tecnologica Avanzata di ITS Maker Academy

Mancano poche settimane all’avvio del biennio 2026-2028. ITS Maker Academy apre le porte della sede di Faenza. Al centro il corso Progettazione Tecnologica Avanzata, che forma il Tecnico Disegnatore Programmatore CAD-CAM, una figura richiesta da automotive, motorsport, materiali compositi, meccatronica e non solo. Per saperne di più sono in programma due Open Day: appuntamento il 16 settembre in presenza e il 22 settembre online per conoscere il percorso che forma i tecnici CAD-CAM.

Durante gli Open Day, ragazzi e famiglie potranno conoscere contenuti, orari e modalità del corso. Tra i temi anche gli incentivi per le studentesse e il supporto per trovare un alloggio. Spazio anche alle opportunità Erasmus+ all’estero, con tirocini e corsi di lingua durante il biennio.

Il percorso biennale, circa 2000 ore, è costruito insieme alle aziende del territorio. Oltre il 40% delle ore è dedicato a stage nelle aziende leader di meccanica, meccatronica motoristica e automazione. Oltre il 70% dei docenti proviene direttamente dal mondo del lavoro, garantendo una didattica pratica, sempre aggiornata sulle competenze richieste dal mercato. Il biennio ha un costo complessivo di 200 euro a carico dello studente. Il resto è coperto da Regione Emilia-Romagna, Ministero dell’Istruzione e del Merito e Fondo Sociale Europeo Plus. Questi enti finanziano la quasi totalità del percorso formativo.

Durante gli Open Day saranno presenti tutor dedicati per diplomati e famiglie. Illustreranno le borse di studio, le agevolazioni per chi arriva da fuori provincia e gli incentivi per le studentesse. Daranno anche informazioni sul supporto disponibile per chi ha bisogno di un alloggio.

La Sede ITS Maker Academy Faenza è in Viale delle Ceramiche, 21 a Faenza. Per iscrizioni: https://itsmaker.it/open-days/open-day-faenza-16-settembre-2026/ oppure https://itsmaker.it/open-days/web-open-day-faenza-22-settembre-2026/