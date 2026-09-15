A Porto Fuori la 4 giorni della Sagra de Caplèt

Immagine di repertorio.

Quattro giornate di cucina, musica, sport, spettacoli e iniziative per tutte le età, con al centro il Cappelletto di Porto Fuori, preparato secondo la tradizione e diventato negli anni il simbolo della manifestazione. Dal 18 al 21 settembre 2026 torna infatti a Porto Fuori la Sagra de Caplèt, giunta alla sua XVI edizione.

La Sagra vanta forte partecipazione negli ultimi anni. Accanto ai piatti più conosciuti e apprezzati, torneranno anche i Cappelletti Gourmet, con una proposta diversa ogni sera e in quantità limitata.

Proprio per cercare di rispondere sempre meglio alle esigenze dei visitatori, sono stati realizzati numerosi miglioramenti nell’organizzazione, nell’accoglienza e nei servizi, con un aumento della produzione dei cappelletti e il potenziamento delle attrezzature della cucina.

Fondamentale, come sempre, il contributo dei volontari di Porto Fuori e del forese, che partecipano attivamente alla realizzazione della Sagra, mettendo a disposizione tempo, energie e competenze. Un impegno che ha anche uno scopo solidale: i fondi raccolti vengono destinati a iniziative a favore della comunità, trasformando la partecipazione alla festa in un aiuto concreto per il territorio.

“La Sagra de Caplèt custodisce la tradizione, valorizza il volontariato e mette al centro le persone. Il nostro obiettivo è far vivere ai visitatori una festa sempre più accogliente e piacevole, senza perdere lo spirito con cui è nata”, sottolinea Riccardo Severi, Presidente della Sagra de Caplèt.

Un programma ricco di appuntamenti

Dal 18 al 21 settembre sono previste quattro giornate di musica, spettacoli, sport e iniziative per tutte le età, distribuite nelle diverse aree della manifestazione.

Particolarmente ricca sarà la giornata di domenica 20 settembre, con appuntamenti fin dal mattino, il pranzo allo Stand Gastronomico e attività fino alla sera. La Sagra si concluderà lunedì 21 settembre con gli ultimi eventi di sport, spettacolo e divertimento.

Per tutta la durata della manifestazione saranno inoltre attivi lo Spazio Bimbi, il Mercatino degli Hobbisti, il Bar Centrale e il Chiosco Sport.