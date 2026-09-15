Al Teatro Goldoni di Bagnacavallo la prova d’orchestra “Baroque Anatomy #2” di Accademia Bizantina

Il Teatro Goldoni di Bagnacavallo apre le porte al pubblico per la prova d’orchestra “Baroque Anatomy #2” di Accademia Bizantina diretta da Ottavio Dantone. L’appuntamento è per mercoledì 16 settembre alle 16 quando si inaugura l’edizione 2026-27 di “Libera la musica”, rassegna che quest’anno festeggia i suoi primi dieci anni.

La prova proporrà musiche di Johann Sebastian Bach, Georg Philipp Telemann, Johann David Heinichen, Johann Friedrich Fasch, Alessandro Scarlatti e Antonio Vivaldi. Dantone sarà alla direzione e al clavicembalo. Il pubblico potrà assistere al lavoro dell’orchestra seguendone le diverse fasi, comprese le interruzioni, le riprese e le indicazioni proprie di una normale prova.

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 0545 61208, attivo nei giorni feriali dalle 9 alle 18.

Dopo l’appuntamento del 16 settembre, la stagione proporrà sabato 17 ottobre “Oriens”, della Confraternita della Buona Musica, dedicato all’attrazione dell’Oriente nella musica fra Sei e Settecento, e mercoledì 16 dicembre Accademia Bizantina nel “Concerto per la Notte Santa”, con musiche di Corelli, Valentini e Schiassi.

Nel 2027 il Quartetto Alla Maniera Italiana sarà protagonista sabato 27 marzo di “Presumed Beethoven”, con musiche di Beethoven e Mozart. Mercoledì 21 aprile torneranno infine le prove aperte di Accademia Bizantina con “Baroque Anatomy #1”, dedicato a musiche di Bach, Vivaldi e Fasch.

I biglietti per i concerti serali sono già disponibili in prevendita sul circuito Vivaticket.

“Libera la musica” è realizzata da Accademia Bizantina in collaborazione con il Comune di Bagnacavallo, Accademia Perduta/Romagna Teatri e Lions Club Bagnacavallo, con il contributo della Regione Emilia-Romagna.