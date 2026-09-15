Al via a Ravenna “Riciclandino – La Sfida” che si rinnova: diventa una gara tra scuole su chi è più virtuoso

Dopo anni di successi nel promuovere comportamenti sostenibili tra studenti e famiglie, Riciclandino si rinnova e torna nelle scuole del Comune di Ravenna con una formula completamente nuova.

Nasce infatti “Riciclandino – La Sfida”, il progetto che trasforma la raccolta differenziata, il riciclo e il risparmio delle risorse in un coinvolgente percorso educativo basato sulla partecipazione attiva di studenti, insegnanti e famiglie.

Ideato dal Gruppo Hera e inserito tra le iniziative didattiche de “La Grande Macchina del Mondo”, il progetto è promosso dal Comune di Ravenna e si rivolge agli studenti delle 31 scuole primarie e delle 16 secondarie di primo grado del territorio e punta a diffondere una cultura ambientale sempre più consapevole attraverso attività pratiche, momenti di apprendimento e una sana competizione tra scuole.