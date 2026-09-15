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Al via a Ravenna “Riciclandino – La Sfida” che si rinnova: diventa una gara tra scuole su chi è più virtuoso
Dopo anni di successi nel promuovere comportamenti sostenibili tra studenti e famiglie, Riciclandino si rinnova e torna nelle scuole del Comune di Ravenna con una formula completamente nuova.
Nasce infatti “Riciclandino – La Sfida”, il progetto che trasforma la raccolta differenziata, il riciclo e il risparmio delle risorse in un coinvolgente percorso educativo basato sulla partecipazione attiva di studenti, insegnanti e famiglie.
Ideato dal Gruppo Hera e inserito tra le iniziative didattiche de “La Grande Macchina del Mondo”, il progetto è promosso dal Comune di Ravenna e si rivolge agli studenti delle 31 scuole primarie e delle 16 secondarie di primo grado del territorio e punta a diffondere una cultura ambientale sempre più consapevole attraverso attività pratiche, momenti di apprendimento e una sana competizione tra scuole.
“E’ un progetto educativo che è cresciuto nel tempo, accompagnando i cambiamenti del nostro territorio e del sistema di raccolta” – conferma l’assessora Federica Moschini – “e, che con questa nuova sfida, si apre a tutta la comunità in un percorso educativo concreto che vuole confermare che per fare la differenza non servono grandi azioni ma piccoli gesti e scelte quotidiane consapevoli”.
Una gara tra scuole per imparare facendo
La novità principale dell’edizione 2026/2027 è rappresentata dal meccanismo della sfida. Le classi partecipanti accumuleranno punti attraverso due differenti modalità.
Da un lato, gli studenti saranno chiamati a immaginare, realizzare e documentare una serie di azioni concrete dedicate alla sostenibilità ambientale. Tra queste, ad esempio, giornate di merenda plastic free, iniziative per migliorare la qualità della raccolta differenziata in classe, attività contro lo spreco alimentare, conferimenti presso le stazioni ecologiche da parte delle famiglie e progetti di sensibilizzazione rivolti ad altri studenti.
Dall’altro lato, tutte le classi parteciperanno a un quiz digitale collettivo che si svolgerà durante un’unica giornata dedicata. Parallelamente, anche le famiglie potranno mettersi alla prova con un quiz che consentirà di ottenere punti aggiuntivi per la classe di appartenenza.
I risultati delle singole classi saranno poi elaborati a livello di plesso per determinare la graduatoria finale finalizzata alla premiazione.
La partecipazione a “Riciclandino – La Sfida” avviene interamente online. Le scuole aderenti riceveranno materiali didattici, strumenti informativi e il supporto della segreteria organizzativa dedicata per tutta la durata del progetto.
Le classi dovranno documentare le attività svolte attraverso fotografie e caricarle sulla piattaforma digitale del concorso, nel rispetto delle norme sulla privacy.
Premi per scuole e famiglie
Anche in questa nuova versione del progetto non mancheranno i riconoscimenti per l’impegno dimostrato. I plessi che otterranno i migliori risultati in classifica riceveranno buoni destinati all’acquisto di materiale scolastico, mentre sono previsti premi specifici anche per le famiglie che si distingueranno per partecipazione e coinvolgimento nelle attività proposte.
Come partecipare
L’iscrizione avviene per plesso ed è compilata una sola volta dal Dirigente o dal Referente di plesso, a questo link indicando quali classi intendono partecipare al progetto
Le iscrizioni restano aperte fino al 15 ottobre 2026. Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare la segreteria organizzativa all’indirizzo riciclandinolasfida@gmail.com