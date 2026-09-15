Al via il 42° anno accademico dell’Università Unibosi di Ravenna. Iscrizioni aperte dal 15 settembre

Non è mai troppo tardi per studiare, aggiornarsi, coltivare interessi. E a questo proposito, si aprono ufficialmente martedì 15 settembre le iscrizioni al 42° anno accademico dell’Università per la formazione permanente degli adulti “Giovanna Bosi Maramotti” di Ravenna (Unibosi), che anche per il 2026/2027 conferma la propria missione: promuovere la crescita culturale personale in un contesto relazionale e inclusivo.

Con il motto “È tempo di imparare! La cultura alla prova del nostro tempo”, l’Università propone un’offerta formativa “pensata per confrontarsi con le sfide contemporanee: transizione ambientale, cambiamenti sociali e demografici, impatto del digitale”.

«Una società può diventare fragile non solo per povertà economica, ma anche per la disparità crescente nel possesso degli strumenti necessari a comprendere e decidere criticamente – sottolinea Elsa Signorino, Presidente di Unibosi – Per questo la formazione permanente è un esercizio di cittadinanza attiva e una esperienza di buona vita per il tempo più lungo che ciascuno ha a disposizione».

Il nuovo anno propone 67 corsi suddivisi in 7 aree tematiche: Arte e archeologia; Ravenna e molto altro; Le storie; Letteratura e pensiero; Musica; Le scienze; Socialità e relazioni umane.

Accanto ai corsi, i laboratori tematici – dal macramè alla riflessologia, fino a un laboratorio pratico di intelligenza artificiale – e i corsi di lingua e cultura (ebraica, inglese, giapponese). A Russi saranno attivati 5 corsi, tra cui uno dedicato alla climatologia.

Prosegue inoltre il ciclo “I pomeriggi del Gufo”, con 9 conferenze a Ravenna, 1 a Russi e 2 a San Piero in Trento, occasione per incontrare studiosi e approfondire temi attuali e storici. Sono in programma anche visite guidate a mostre e luoghi del patrimonio culturale.

Il Catalogo completo dei corsi è consultabile nel sito: www.unibosi.it