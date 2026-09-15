Alfonsine. Inaugurata la nuova scuola dell’Infanzia “Bruco-Samaritani”

Una scuola più moderna, sicura e sostenibile, realizzata grazie ai fondi del PNRR. È stata inaugurata nel pomeriggio di lunedì 14 settembre, in corso Matteotti 84 ad Alfonsine, la nuova scuola dell’infanzia “Bruco-Samaritani”, nata da un intervento di sostituzione edilizia nell’ambito del piano per gli edifici scolastici e la riqualificazione energetica.

Alla cerimonia, aperta alla cittadinanza, alle famiglie e al personale scolastico, ha partecipato anche il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale.

“Ogni volta che inauguriamo una nuova scuola facciamo molto più che consegnare un edificio: investiamo nel futuro di una comunità”, ha dichiarato de Pascale, sottolineando il valore dell’educazione fin dai primi anni di vita e l’importanza di garantire pari opportunità ai bambini. Il presidente della Regione ha definito la nuova Bruco-Samaritani “una scuola moderna, sicura, sostenibile, pensata per il benessere dei bambini e per il lavoro di chi ogni giorno li accompagna nel loro percorso di crescita”.

Soddisfazione anche da parte del sindaco di Alfonsine Riccardo Graziani, che ha parlato di “una pagina nuova nella storia della scuola e della città”. Il primo cittadino ha evidenziato in particolare l’elevata efficienza energetica dell’edificio e la classe di resistenza sismica superiore a quella richiesta, caratteristica che permetterà di utilizzare la struttura anche in situazioni di emergenza.

La nuova scuola dell’infanzia è stata infatti progettata secondo criteri orientati alla sicurezza, alla sostenibilità ambientale, all’efficienza energetica e al comfort. Gli ambienti interni, luminosi e flessibili, sono stati concepiti per adattarsi alle esigenze della didattica e favorire il benessere dei bambini. Particolare attenzione è stata riservata anche agli spazi esterni, destinati al gioco, alla socializzazione e alle attività all’aria aperta, con la piantumazione di nuove alberature.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato elaborato dallo studio associato Sardellini Marasca architetti di Ancona, a seguito di un concorso bandito dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, seguendo le linee guida del NextGenerationEU. Il progetto è stato approvato nel maggio 2023.

I lavori sono quindi iniziati nell’aprile 2024 nel giardino retrostante la precedente scuola “Bruco-Samaritani”. Una scelta che ha consentito al vecchio plesso di continuare regolarmente l’attività per un altro anno scolastico, mettendo a disposizione dei bambini un’area esterna nel vicino parco della Pace.