ASPPI Ravenna: No alle limitazioni o al divieto degli affitti turistici dell’Unione Europea

Anche l’affitto va resa un’attività più sicura perché oggi non lo è, anzi è diventata molto rischiosa e da qui, ove è possibile, la crescita di B&B, affitti turistici e affitti per studenti. E ancora, sugli affitti brevi e turistici, occorre distinguere tra chi ha uno o due appartamenti e tra imprese con decine o centinaia di alloggi.