Bakkali e Margotti (PD) sottoscrivono proposta Confesercenti per rigenerazione urbana e tutela commercio

L’on. Ouidad Bakkali e Lorenzo Margotti, segretario comunale PD di Ravenna e coordinatore della segreteria regionale del Partito Democratico, hanno sottoscritto la proposta per la rigenerazione urbana e la tutela del commercio di prossimità. Questa mattina 15 settembre una delegazione di Confesercenti ha infatti incontrato Bakkali e Margotti per presentare nel dettaglio i contenuti e gli obiettivi della proposta di legge promossa dall’associazione.

Al termine dell’incontro, entrambi hanno sottoscritto la proposta di legge, condividendo la necessità di intervenire per contrastare la progressiva desertificazione commerciale dei centri urbani e rafforzare il ruolo delle attività di prossimità.

«Abbiamo voluto presentare la nostra proposta nel dettaglio – sottolinea Monica Ciarapica, presidente di Confesercenti d’area Ravenna-Cesena – perché il futuro dei centri urbani e del commercio di vicinato è una questione che richiede un confronto ampio e trasversale. La chiusura degli esercizi commerciali non rappresenta soltanto una perdita economica, ma modifica profondamente la vivibilità, la sicurezza e la qualità dei nostri quartieri e dei nostri centri storici».

La proposta di legge di Confesercenti interviene su questo fronte, con l’obiettivo di favorire la rigenerazione urbana, sostenere il commercio di prossimità e creare condizioni che rendano nuovamente attrattivi i centri urbani per imprese, cittadini e visitatori.

L’adesione dell’on. Bakkali e di Margotti aggiunge così nuovi sostenitori alla campagna di raccolta firme che Confesercenti sta portando avanti sul territorio della provincia di Ravenna e nel cesenate, attraverso banchetti, iniziative pubbliche e incontri con amministratori, rappresentanti politici e cittadini.