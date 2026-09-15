Beach tennis, Marina di Ravenna chiude il trittico romagnolo: al Mèr Amor il BT400

Il beach tennis torna nella sua terra d’origine. Da mercoledì 16 a domenica 20 settembre, la spiaggia del Mèr Amor di Marina di Ravenna ospiterà il World Tennis Beach World Tour BT400, con i migliori specialisti della disciplina pronti a sfidarsi sulla sabbia.

Il torneo è stato presentato questa mattina in Comune a Ravenna alla presenza, tra gli altri, del sindaco Alessandro Barattoni, del consigliere FITP Donato Calabrese, del presidente del Comitato regionale Emilia-Romagna Gilberto Fantini e della direttrice del torneo Simona Bonadonna. È intervenuta con un videomessaggio anche l’assessora regionale al Turismo, Commercio e Sport Roberta Frisoni.

Per Marina di Ravenna l’appuntamento ha ovviamente un significato particolare. È proprio sulle spiagge ravennati che il beach tennis ha mosso i primi passi, prima di trasformarsi in uno sport diffuso ormai a livello internazionale. Riportare qui una tappa del World Tour significa quindi riportare il grande beach tennis nel luogo da cui questa disciplina è partita.

Il BT400 rappresenta inoltre il terzo e ultimo appuntamento di un percorso che nelle ultime settimane ha portato sulla Riviera Romagnola alcuni dei più importanti tornei del calendario internazionale. Il tour era partito il 26 agosto a Cervia, con il BT400 al Fantini Club, per poi proseguire a Cesenatico con il Sand Series, la categoria più prestigiosa del circuito mondiale e per la prima volta ospitata in Italia.

A Marina di Ravenna saranno in programma i tabelloni di doppio maschile, doppio femminile e doppio misto, con un montepremi complessivo di 50mila dollari. Accanto alle gare internazionali ci saranno anche competizioni dedicate ai giovani e all’attività di base, nell’ambito delle iniziative di promozione del beach tennis sul territorio.

Il programma entra nel vivo mercoledì 16 settembre con le qualificazioni, mentre da giovedì 17 a domenica 20 settembre si svolgerà il Main Draw.