Cervia. Bolina Suite and Spa premiato a livello mondiale, europeo e italiano

Prestigioso riconoscimento internazionale per il Bolina Suite & Spa di Milano Marittima, che ha conquistato quattro premi agli Haute Grandeur Global Excellence Awards 2026. I titolari della struttura di viale Romagna, Anthony ed Eric Raggini, sono stati ricevuti dal sindaco Mirko Boschetti e dall’assessora alle Attività produttive Federica Bosi per celebrare un risultato ottenuto nelle categorie mondiale, europea e italiana.

Gli Haute Grandeur Global Excellence Awards premiano le strutture ricettive che si distinguono per la qualità dei servizi, l’esperienza proposta e il grado di soddisfazione degli ospiti.

Gestito dai fratelli Raggini, il Bolina Suite & Spa è una struttura aperta nel 2024 e ha ottenuto due riconoscimenti a livello mondiale: Best Bed & Breakfast Hotel e Best Marketing Team. A questi si aggiungono il titolo di Best Luxury Bed & Breakfast in Europa e quello di Best Luxury Boutique Hotel in Italia.

Un risultato che arriva al termine del percorso di valutazione previsto dagli Haute Grandeur, che prendono in considerazione soprattutto il feedback reale degli ospiti, attraverso recensioni e valutazioni raccolte da diverse piattaforme online. A determinare i risultati non è semplicemente il numero delle recensioni, ma la qualità delle esperienze raccontate dai clienti. I riconoscimenti, poi, vengono assegnati nelle diverse categorie a livello nazionale, regionale, continentale e globale, al termine di un periodo di valutazione che prende in esame le performance delle strutture nel corso di una stagione di circa dodici mesi.

Il premio rappresenta inoltre una conferma del valore delle realtà imprenditoriali locali che, attraverso investimenti, professionalità e attenzione all’ospite, contribuiscono a rafforzare l’immagine di Cervia come destinazione turistica capace di competere anche sui mercati internazionali. È anche la dimostrazione di quanto sia importante continuare a investire in un settore ricettivo di qualità, capace di intercettare una domanda sempre più attenta e qualificata e che trova soprattutto a Milano Marittima un contesto particolarmente favorevole per svilupparsi e contribuire al rilancio della destinazione.