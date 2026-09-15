Faenza. Modifiche alla viabilità in via Zucchini e divieto di sosta in via Leonardo da Vinci per manifestazione

Per attività di trasloco, dalle ore 7.30 alle ore 13.30 di venerdì 18 settembre, e comunque fino al termine degli interventi, la circolazione in via Zucchini, a Faenza, sarà soggetta ad alcune modifiche. In corrispondenza del civico 6 scattano il divieto di sosta e la chiusura al transito della strada. Nel tratto interessato viene istituito il doppio senso di marcia per consentire l’accesso e l’uscita ai residenti, ai veicoli diretti alle proprietà interne e ai mezzi di soccorso ed emergenza. L’ordinanza prevede inoltre il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di via Zucchini, dall’intersezione con corso Baccarini a piazza San Domenico, eccetto per i mezzi operativi del cantiere.

Domenica 20 settembre, nella zona artigianale di Faenza è in programma la partenza e l’arrivo della manifestazione sportiva “Run & Walk” e la viabilità subirà alcune modifiche temporanee. Dalle ore 14 di venerdì 18 alle ore 13 di domenica 20 settembre, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in via Leonardo da Vinci, nel tratto compreso tra il civico 16 e l’intersezione con via Volta, su entrambi i lati della carreggiata. Dalle limitazioni previste restano esonerati i mezzi di soccorso, i veicoli di pronto intervento impegnati in emergenze e i mezzi al servizio dell’organizzazione della manifestazione.