Faenza. Torneo di calcio a 6 per ricordare Francesco “Celentano” Ciani
Giovedì 24 settembre 2026, si disputerà la 20^ edizione del Memorial Francesco Ciani nel campo di calcetto della parrocchia di Santa Maria Maddalena in Piazza Bologna.
L’Aiax e il G.S. Paradiso di Faenza Vecchie Glorie, per ricordare Francesco “Celentano” Ciani, organizzano nella serata di giovedì 24 settembre 2026, al campo di calcetto di Santa Maria Maddalena di Piazza Bologna a Faenza, un triangolare di calcio a 6. L’iniziativa, vedrà coinvolte alcune delle squadre in cui “Celentano”, uomo dal carattere d’oro e benvoluto da tutti, aveva militato.
Questo il programma del 20° Memorial:
Ore 20.00 Aiax Old Star – Marzeno Old Glory,
Ore 20.45 Paradiso Vecchie Glorie – Perdente prima partita,
Ore 21.20 Paradiso Vecchie Glorie – Vincente prima partita.
Arbitrerà gli incontri Giovanni Pausini del C.S.I. di Faenza.
Al termine delle tre partite, Matteo Ciani, figlio di Francesco, consegnerà il trofeo alla squadra vincitrice del mini torneo ed effettuerà la premiazione del migliore portiere del triangolare.
Nel 2025 ad imporsi fu la squadra dell’Aiax Old Star. Nell’albo d’oro della manifestazione risulta in testa il Marzeno con 11 vittorie, segue l’Aiax a 9 e poi il Paradiso con 3. In un’edizione di qualche anno fa, ci fu un ex aequo fra tutte e tre le squadre.
Durante la premiazione verrà ricordato anche l’architetto Tiziano Dal Pozzo, scomparso qualche anno fa, ex giocatore di Paradiso e Aiax.
Durante la manifestazione funzionerà uno stand gastronomico e concluse le gare pizzata per tutti nel Circolo Parrocchiale.