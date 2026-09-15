Faenza. Torneo di calcio a 6 per ricordare Francesco “Celentano” Ciani

L’Aiax e il G.S. Paradiso di Faenza Vecchie Glorie, per ricordare Francesco “Celentano” Ciani, organizzano nella serata di giovedì 24 settembre 2026, al campo di calcetto di Santa Maria Maddalena di Piazza Bologna a Faenza, un triangolare di calcio a 6. L’iniziativa, vedrà coinvolte alcune delle squadre in cui “Celentano”, uomo dal carattere d’oro e benvoluto da tutti, aveva militato.

Nel 2025 ad imporsi fu la squadra dell’Aiax Old Star. Nell’albo d’oro della manifestazione risulta in testa il Marzeno con 11 vittorie, segue l’Aiax a 9 e poi il Paradiso con 3. In un’edizione di qualche anno fa, ci fu un ex aequo fra tutte e tre le squadre.

Durante la premiazione verrà ricordato anche l’architetto Tiziano Dal Pozzo, scomparso qualche anno fa, ex giocatore di Paradiso e Aiax.

Durante la manifestazione funzionerà uno stand gastronomico e concluse le gare pizzata per tutti nel Circolo Parrocchiale.