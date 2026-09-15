Giornata mondiale per la sicurezza delle cure, le iniziative dell’Ausl Romagna. Punti informativi a Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini

L’Ausl Romagna celebra giovedì 17 settembre la Giornata mondiale per la sicurezza delle cure e della persona assistita con punti informativi negli ospedali e nelle Case della Comunità, una survey sulla gestione dei farmaci, video divulgativi e l’illuminazione di alcuni luoghi simbolo di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini. L’Azienda sanitaria aderisce anche quest’anno all’Open Safety Day, in collaborazione con le amministrazioni locali e i rappresentanti dei cittadini.

L’ottava edizione della Giornata mondiale per la sicurezza dei pazienti è dedicata alla sicurezza dell’assistenza sanitaria per le persone affette da malattie non trasmissibili, lungo l’intero percorso di cura. Lo slogan scelto dall’Organizzazione mondiale della sanità è “Safe care for life! – Cure sicure per la vita!”.

Patologie cardiovascolari, oncologiche e respiratorie croniche e diabete rappresentano una delle principali sfide per i sistemi sanitari e richiedono spesso percorsi assistenziali complessi e di lunga durata. La campagna punta quindi a richiamare l’attenzione sulla prevenzione dei rischi e dei possibili danni legati all’assistenza nelle diverse fasi della cura, coinvolgendo direttamente anche pazienti e caregiver.

Punti informativi dalle 9 alle 12

Giovedì 17 settembre, dalle 9 alle 12, saranno allestiti quattro punti di incontro con la comunità nei diversi territori dell’Ausl Romagna. A Cesena l’appuntamento sarà alla Casa della Comunità “Rubicone” di Savignano sul Rubicone; a Forlì nell’atrio del Padiglione Morgagni dell’ospedale “Morgagni-Pierantoni”; a Ravenna alla Casa della Comunità – Centro Medicina Preventiva (CMP); a Rimini all’ospedale, Scala A, piano rialzato.

Saranno presenti referenti del Rischio Clinico, farmacisti, rappresentanti dei cittadini, infermieri di comunità e professionisti della Sanità Pubblica. Ai cittadini saranno presentate le attività messe in campo dall’Ausl per migliorare la sicurezza delle cure e verranno distribuiti materiali dedicati all’uso corretto dei farmaci, alla prevenzione, agli stili di vita e alla riduzione dei rischi.

Particolare attenzione sarà riservata alla Health Literacy, cioè alla capacità delle persone di comprendere e utilizzare correttamente le informazioni sulla salute, e al coinvolgimento attivo dei cittadini nel proprio percorso di cura.

Una survey sulla gestione dei farmaci

Nel corso della giornata i farmacisti proporranno inoltre una survey rivolta alle persone con patologie croniche in politerapia, dedicata alla gestione dei farmaci. L’indagine proseguirà nei giorni successivi coinvolgendo anche le farmacie del territorio.

Nei punti informativi e nelle sale d’attesa delle strutture sanitarie saranno inoltre diffusi video divulgativi, tra cui materiali dedicati al corretto utilizzo del defibrillatore DAE.

Si illuminano i luoghi simbolo delle quattro città

Nella serata del 17 settembre la Giornata sarà resa visibile anche attraverso l’illuminazione di monumenti ed edifici simbolici, realizzata in collaborazione con le amministrazioni comunali.