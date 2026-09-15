Guida dopo avere assunto cocaina: ritiro immediato della patente per 38enne di Ravenna

Nell’ultimo fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Ravenna hanno svolto attività di controllo che hanno portato alla denuncia di diverse persone e all’emissione di sanzioni amministrative.

A Ravenna una pattuglia ha trovato un 38enne residente in città positivo al test antidroga – alla cocaina a seguito di test salivare eseguito sul posto. L’uomo è stato denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e contestualmente gli è stata immediatamente ritirata la patente di guida.

A Russi, invece, i militari della locale Stazione sono intervenuti in una via del centro per il controllo di un gruppo di giovani. Durante gli accertamenti un ragazzo è stato trovato in possesso di un involucro contenente hashish, motivo per il quale è stato segnalato alla Prefettura di Ravenna.

A Mezzano, lungo la Via Reale, i Carabinieri hanno fermato per un controllo stradale un’auto con a bordo diverse persone. Tra gli occupanti è stata identificata una cinquantasettenne di origini straniere, risultata priva di documenti di identificazione e con permesso di soggiorno scaduto nel 2016. La donna è stata denunciata per ingresso e soggiorno illegale.

A Ravenna la Sezione Radiomobile ha fermato un 49enne ubriaco con atteggiamenti contrari alla pubblica decenza. L’uomo ha spinto e colpito i militari. È stato pertanto denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazione sulla propria identità, contemporaneamente è stato sanzionato per ubriachezza manifesta e atti contrari alla pubblica decenza.