Il Ravenna Yacht Club compie 50 anni: dai primi pontili del 1976 ai 230 posti barca di oggi

Cinquant’anni di storia, dai primi pontili in legno e una decina di imbarcazioni fino a una realtà che oggi riunisce quasi 250 soci e conta 230 posti barca. Il Ravenna Yacht Club di Marina di Ravenna ha celebrato il mezzo secolo di attività con una cena sociale che ha riunito circa 130 tra soci e amici del circolo.

Una serata dedicata alla convivialità, ma anche l’occasione per ripercorrere un cammino iniziato nel 1976, quando un gruppo di appassionati pose le basi di quello che allora era il “Motovelico”. Da quella piccola realtà, nel corso dei decenni, si è sviluppato l’attuale Yacht Club, dotato di pontili galleggianti, bar, ristorante e strutture dedicate alla pratica delle attività nautiche e alla socialità.

Ad aprire la serata è stato il presidente del Ravenna Yacht Club, Maurizio Guglielmo, che nel suo intervento ha ricordato le origini del circolo e le persone che nel corso di mezzo secolo hanno contribuito alla sua crescita.

Guglielmo ha sottolineato come il principale patrimonio del RYC sia rappresentato proprio dai soci, di ieri e di oggi, che con il loro impegno hanno permesso al circolo di diventare una realtà sportiva e sociale capace di coinvolgere diverse generazioni.

Un ringraziamento è stato rivolto anche alle istituzioni e agli enti che hanno accompagnato l’attività del Club nel corso degli anni, tra cui Coni, Federazione Italiana Vela, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale, Capitaneria di Porto di Ravenna, Comune di Ravenna e Regione Emilia-Romagna, oltre alle associazioni sportive e dilettantistiche del territorio.

Il cinquantesimo anniversario è stato anche l’occasione per guardare al futuro. Il Ravenna Yacht Club ha infatti recentemente consolidato il rinnovo della concessione per altri 30 anni, che consentirà al circolo di programmare il proseguimento e lo sviluppo delle proprie attività nel lungo periodo.

Spazio poi ai festeggiamenti. Durante la cena è intervenuto il consigliere Ivan Turci, che ha intrattenuto gli ospiti e presentato la seconda parte della serata. Per l’occasione è stata servita una paella preparata da due chef, accompagnata da una selezione di vini.

Al termine della cena, la festa si è spostata sulla terrazza del Ravenna Yacht Club, dove la serata è proseguita con l’esibizione musicale del duo Tarroni e Fenati.