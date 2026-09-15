“Intelligenza Artificiale per il commercio reale”: un ciclo di 5 incontri per le imprese di Confcommercio Faenza

Portare l’intelligenza artificiale fuori dai convegni teorici e calarla direttamente nella realtà quotidiana dei negozi, dei ristoranti, dei professionisti e delle aziende del territorio. È questo l’obiettivo principale di “Intelligenza Artificiale per il commercio reale”, il ciclo formativo gratuito promosso da Confcommercio Ascom Faenza, aperto sia alle imprese associate che alle non associate.

L’iniziativa si articola in cinque serate ad alta densità operativa, in programma ogni lunedì dal 28 settembre al 26 ottobre, dalle 20:30 alle 22:30, nella sede di viale delle Ceramiche 35 a Faenza. A differenza dei corsi tradizionali, gli incontri non richiedono alcuna preparazione tecnica e si basano su casi pratici e dimostrazioni a schermo dal vivo. I partecipanti lavoreranno su documenti fac-simile d’uso quotidiano – come listini, menù, offerte, recensioni e DDT – uscendo da ogni serata con strumenti e azioni concretamente replicabili il giorno successivo.

Si comincia lunedì 28 settembre con la serata plenaria “AI senza filtri”, un appuntamento aperto a tutte le categorie per fare chiarezza sulle reali potenzialità dell’AI, smontare i luoghi comuni, comprendere le normative sulla privacy e valutare a schermo le prime demo applicative.

A seguire si terranno quattro moduli “verticali” e indipendenti, dedicati a settori specifici:

5 ottobre – Retail e alimentari di specialità: dalla creazione di schede prodotto per e-commerce e fotoritocco da smartphone, alla stesura di volantini e risposte alle recensioni.

12 ottobre – Pubblici esercizi, ristorazione e turismo: traduzione automatica dei menù, gestione dei canali di prenotazione, recensioni online e piani editoriali per i social.

19 ottobre – Servizi alla persona e alle imprese: gestione delle agende, trasformazione dei messaggi dei clienti in preventivi e stesura automatizzata di verbali o relazioni.

26 ottobre – B2B e ingrosso: lettura automatica dei DDT in PDF, digitalizzazione degli ordini e integrazione con i software gestionali.

I relatori del corso saranno gli esperti di Over Cover Scriba, azienda specializzata da oltre quindici anni nello sviluppo software e nell’applicazione industriale dell’intelligenza artificiale. Al termine di ogni incontro verrà inviato ai partecipanti un hand-out di sintesi con le procedure illustrate.