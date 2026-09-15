La Fira di Sett Dulur 2026 punta al recupero e alla valorizzazione della cucina di Russi

Alla Fira di sett Dulur 2026 va in scena il quarto atto dedicato alla cucina russiana, un nuovo importante passo nel percorso di recupero e valorizzazione della tradizione enogastronomica locale. Un patrimonio fatto di ricette, prodotti, saperi e gesti tramandati nel tempo, che oggi può diventare anche una risorsa culturale ed economica per il territorio. L’incontro, in programma giovedì 17 settembre, alle ore 18.30, alla Biblioteca comunale in via Godo Vecchia 10, metterà al centro il legame tra la cucina di casa, le antiche osterie e la ristorazione contemporanea di qualità.

Sarà un viaggio tra carni, ortaggi, erbe spontanee, vini e specialità dolciarie, attraverso le testimonianze di chi ancora oggi custodisce questi saperi. Particolare attenzione sarà dedicata alla creatività delle azdore e alla capacità di trasformare gli ingredienti disponibili in piatti ricchi di identità e memoria.

La serata sarà inoltre un’occasione per consolidare il progetto della De.C.O., Denominazione Comunale d’Origine, strumento concreto per tutelare e promuovere le eccellenze del territorio. In questa occasione riceveranno la De.C.O. tre prodotti russiani di particolare valore, che vanno ad aggiungersi al Bël-e-Cöt e alla Canèna Nova: la Torta Baccarini, la Pizza Buffona e il Melograno Verde di Russi. Tre prodotti diversi, ma accomunati da un forte legame con la storia, la cultura e l’identità della comunità russiana.

L’obiettivo è contribuire alla costruzione di un vero “paniere” eno-gastronomico russiano, capace di raccontare il territorio attraverso i suoi sapori più autentici. La degustazione conclusiva permetterà di conoscere e assaporare alcune delle specialità offerte dalle attività produttive e commerciali di Russi.

Programma degli interventi

Eno-gastronomia della tradizione: Russi crede e investe in questo patrimonio di grande valore culturale ed economico – Gianluca Zannoni, Assessore alle Attività produttive, Commercio, Turismo e Valorizzazione del territorio

Del maiale non si butta via niente… senza dimenticare pollame, agnello e coniglio – Riziero Cappelli, macellaio di Russi

La cucina casalinga esalta gli ingredienti locali: l’esperienza della Furzena – Irene Bernabini, titolare della gastronomia Furzena di Russi

Tradizione e creatività nei secondi piatti della ristorazione russiana di qualità – Nadia Giulianini, contitolare della Trattoria da Luciano di Russi

Non ci sono solo carne e pesce in cucina. Ortaggi ed erbe spontanee erano e sono protagoniste di tante pietanze della tavola russiana – Luigi Rusticali, presidente della Pro Loco di Russi

Rassegna dei vini rossi romagnoli, ideali per i piatti della tradizione – Hermes Rusticali, enologo e direttore commerciale di Tenuta Uccellina di Russi

Dalla cucina di casa ai piatti robusti delle vecchie osterie romagnole, passando per l’ingegno culinario delle azdore

I secondi piatti della tradizione russiana; la creatività delle azdore in base alla disponibilità della dispensa; le ricette delle signore di Porta Nova, Tino Babini: la suzizina stila, e picet cun al patet e la trippa della nonna Ernesta – Lamberto Mazzotti, giornalista e storico del cibo