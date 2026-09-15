L’associazione faentina Insieme a Te premiata da CLAI: il Premio 100% Italiano alla Spiaggia dei Valori di Punta Marina

L’associazione faentina Insieme a Te, che dal 2018 gestisce il progetto “La Spiaggia dei Valori” a Punta Marina Terme si è aggiudicata l’edizione 2026 del Premio 100% Italiano di CLAI, assegnato ogni anno da una realtà che si è distinta nella valorizzazione concreta di temi come il lavoro, la cultura e la solidarietà, attraverso un percorso capace di produrre un impatto positivo sul territorio e sulla comunità. Il riconoscimento è stato assegnato sabato 12 settembre nel parco storico di Villa La Babina, nell’ambito di “Settembre in Villa”, la rassegna organizzata da CLAI a Imola.

La Spiaggia dei Valori è lo stabilimento balneare di Punta Marina Terme realizzato da Insieme a Te e dedicato alle persone con disabilità medie e gravi. La struttura è stata progettata per consentire a chi ha maggiori difficoltà di vivere pienamente l’esperienza del mare, grazie a spazi, attrezzature e servizi pensati per l’accessibilità e all’assistenza garantita dalla presenza dei volontari. Un luogo che non offre soltanto la possibilità di trascorrere una giornata in spiaggia, ma anche di vivere momenti di socialità e condivisione insieme alle famiglie e agli altri ospiti.

A consegnare il premio alla presidente dell’associazione, Debora Donati, è stato il presidente di CLAI Giovanni Bettini, che ha sottolineato il valore del lavoro portato avanti in questi anni per rendere il mare accessibile alle persone con disabilità.

«L’impegno profuso da Debora Donati per realizzare e far crescere anno dopo anno la Spiaggia dei Valori è semplicemente straordinario – sottolinea Bettini –. La sua è una testimonianza autentica di cosa significhi prestare attenzione concretamente alle esigenze delle persone con fragilità e dedicarsi al loro benessere. Noi di CLAI conosciamo molto bene questa realtà, che sosteniamo fin dalla sua nascita, e la consideriamo uno esempio mirabile di cui il territorio deve andare orgoglioso».

Un riconoscimento che arriva mentre La Spiaggia dei Valori continua a crescere e a coinvolgere una rete sempre più ampia di persone. In pochi anni sono state già 2.800 le persone con disabilità ospitate nella struttura di Punta Marina Terme, circa 500 delle quali nel corso dell’estate appena conclusa.

A rendere possibile l’attività è anche il lavoro dei volontari: quest’anno sono stati 600, suddivisi in 18 gruppi. Considerando tutte le persone che hanno prestato servizio nel progetto negli anni, il totale raggiunge quota 3.800.

«L’elevato numero di volontari che decidono di dedicare tempo ed energie a questo progetto è un’ulteriore conferma che il bene può essere contagioso e che il Premio 100% Italiano viene consegnato ancora una volta a un modello d’eccellenza», ha aggiunto Bettini.

Per Donati il riconoscimento ha un significato particolare anche per il rapporto costruito negli anni con CLAI.

«Conosciamo bene il valore di questo Premio – spiega la presidente dell’associazione Insieme a Te – che abbiamo seguito nel corso di tutte le sue edizioni, ed è stata davvero una grande sorpresa sapere che quest’anno toccasse a noi l’onore di riceverlo. Abbiamo un rapporto speciale ormai da anni con CLAI, una cooperativa che ha sempre sostenuto e valorizzato il nostro impegno».

La presidente ha ricordato anche il legame instaurato con la cooperativa e con il presidente Bettini: «Ogni volta che siamo ospiti a Sasso Morelli e abbiamo l’occasione di trascorrere del tempo con il presidente Bettini e tutto il team, abbiamo la sensazione di trovarci dentro a una grande famiglia e di esserne diventati noi stessi parte. Questo riconoscimento ha quindi per noi un valore ancora più profondo, siamo davvero orgogliosi di averlo ricevuto».

Quella del 2026 è la nona edizione del Premio 100% Italiano, istituito da CLAI nel 2016. Nel corso degli anni il riconoscimento è stato assegnato a realtà impegnate in ambiti diversi ma accomunate dall’attenzione al lavoro, alla cultura, alla solidarietà e alla valorizzazione del territorio.

La prima vincitrice è stata Judith Wade, fondatrice e ceo di Grandi Giardini Italiani. Nel 2017 il premio è andato a Gino Girolomoni, precursore dell’agricoltura biologica in Italia; nel 2018 alla Cooperativa Sociale Giotto di Padova e nel 2019 al Gruppo MATI 1909. Dopo la pausa legata alla pandemia, il riconoscimento è tornato nel 2022 con ANT, seguito nel 2023 da Conapi, nel 2024 dalla cooperativa di comunità Ortika e nel 2025 dalla Cooperativa Frolla di Osimo, impegnata nell’inserimento lavorativo di ragazzi con disabilità attraverso il progetto Frolla Microbiscottificio.