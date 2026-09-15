Le Acli Provinciali di Ravenna hanno aperto lo Sportello Salute: “per difendere il tuo diritto alla cura”

A Ravenna nasce lo “Sportello Salute” per difendere il tuo diritto alla cura. È quanto affermano Le Acli Provinciali di Ravenna poiché “trovare posto per una visita medica o un esame diagnostico nei tempi corretti è un tuo diritto fondamentale. Quando i tempi d’attesa superano i termini fissati dalla legge, la normativa prevede la possibilità di attivare tutele specifiche per ottenere la prestazione nei tempi previsti o richiedere percorsi alternativi.”

Lo Sportello Salute delle Acli è “uno spazio gratuito interamente dedicato a te. A cosa serve lo Sportello Salute? Se hai una ricetta medica ma l’AUSL Romagna ti propone una data che supera i termini di legge (indicati dal codice di priorità della tua ricetta: U, B, D, P), lo sportello ti aiuta a: verificare il rispetto dei tuoi diritti in base ai tempi d’attesa previsti; compilare e inviare il ricorso formale (istanza al Direttore Generale) per esigere la prestazione nei tempi corretti; richiedere l’accesso alle prestazioni in regime di Libera Professione Intramoenia (visita privata) pagando solo il ticket, qualora il servizio pubblico non sia in grado di garantirti l’appuntamento in tempo.”