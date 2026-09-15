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Le Acli Provinciali di Ravenna hanno aperto lo Sportello Salute: “per difendere il tuo diritto alla cura”
A Ravenna nasce lo “Sportello Salute” per difendere il tuo diritto alla cura. È quanto affermano Le Acli Provinciali di Ravenna poiché “trovare posto per una visita medica o un esame diagnostico nei tempi corretti è un tuo diritto fondamentale. Quando i tempi d’attesa superano i termini fissati dalla legge, la normativa prevede la possibilità di attivare tutele specifiche per ottenere la prestazione nei tempi previsti o richiedere percorsi alternativi.”
Lo Sportello Salute delle Acli è “uno spazio gratuito interamente dedicato a te. A cosa serve lo Sportello Salute? Se hai una ricetta medica ma l’AUSL Romagna ti propone una data che supera i termini di legge (indicati dal codice di priorità della tua ricetta: U, B, D, P), lo sportello ti aiuta a: verificare il rispetto dei tuoi diritti in base ai tempi d’attesa previsti; compilare e inviare il ricorso formale (istanza al Direttore Generale) per esigere la prestazione nei tempi corretti; richiedere l’accesso alle prestazioni in regime di Libera Professione Intramoenia (visita privata) pagando solo il ticket, qualora il servizio pubblico non sia in grado di garantirti l’appuntamento in tempo.”
Per usufruire dello Sportello Salute basta fissare un appuntamento con Acli Provinciale Ravenna in Via Galilei 49 a Ravenna: tutti i giovedì pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 16,30 chiamando lo 0544 39534 o tramite mail ad acli.ravenna@gmail.com