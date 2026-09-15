L’evento di fine estate: due week-end di degustazioni itineranti a Oriolo dei Fichi con il Trat-Tour

Il 19 e 20 settembre e poi il 26 e 27 settembre torna a Oriolo dei Fichi l’evento più atteso di fine estate con incontri e diversi itinerari nella natura da percorrere a piedi, in bici, a bordo di un trenino o di un carro panoramico trainato da un trattore. E poi tanto gusto. Qui si può vivere soprattutto la vendemmia da protagonisti, respirando i profumi dei grappoli maturi e degustando i vini insieme ai vignaioli, passando di cantina in cantina: tutto questo è il Trat-Tour Oriolo in vigna.

Il punto di ritrovo è la Torre di Oriolo con il suo ampio parcheggio: da qui il sabato (il 19/9 e il 26/9) dalle ore 12 alle 19 e la domenica (il 20/9 e il 27/9) dalle ore 10 alle 19 si potrà partire a piedi, in bicicletta o a bordo di un trenino per andare a visitare sei cantine del territorio: Poderi del Nazareno, Leone Conti, Spinetta, La Sabbiona, Ancarani e San Biagio Vecchio.

Per godersi il viaggio tra natura e sapori si potrà scegliere tra percorsi di varia lunghezza e facilità riportati su una cartina che verrà consegnata al momento della partenza insieme al calice per le degustazioni in cantina. I diversi itinerari passeranno su strade di campagna o all’interno di vigne cariche di grappoli maturi, portando i partecipanti a degustare il Centesimino di Oriolo, il Famoso, l’Albana, il Sangiovese e gli altri vini tipici di questo angolo di Romagna.

I trenini faranno la spola tra le cantine per tutta la durata dell’evento e faranno tappa anche alla Torre di Oriolo per il solo rientro a partire dalle ore 17. Il biglietto giornaliero del trenino (5 euro) deve essere prenotato online sul sito della Torre di Oriolo (www.torredioriolo.it) I biglietti sono disponibili in numero limitato e devono essere ritirati entro le ore 15 il sabato ed entro le ore 14 la domenica; eventuali biglietti prenotati ma non ritirati dopo questi orari saranno messi in vendita direttamente alla Torre.

Chi vorrà vivere un tour speciale tra le cantine con trasporto personalizzato potrà prenotare un posto riservato su un carro panoramico trainato da un trattore (solo maggiorenni) in partenza dalla Torre di Oriolo in entrambe le giornate, vivendo così un’esperienza esclusiva durante la quale avrà la possibilità di degustare i vini di diverse cantine. Il trattore farà due partenze al mattino, alle ore 10.30 e alle 11.00, e due al pomeriggio, alle ore 14.00 e alle 14.30. I posti disponibili sono prenotabili fino a esaurimento sul sito della Torre di Oriolo (www.torredioriolo.it).

Alla Torre di Oriolo i partecipanti troveranno un punto ristoro attivo sia il sabato che la domenica dalle ore 12 alle 21.30 con piatti tipici del territorio da gustare sul luogo o consumare durante il tragitto (non occorre prenotare). Sono disponibili anche altri punti ristoro presso l’agriturismo La Sabbiona (3358343313), Ca’ de Gatti (3392848391), La Balda osteria agricola (3514898456) e la Casetta Rio del Sol (3398088302) per cui è invece necessaria la prenotazione.

A rendere ancora più ricco l’evento saranno due concerti blues, in programma il sabato dalle ore 19 alle 21. Sabato 19 settembre a esibirsi sarà il Mud Walkers Blues Trio con un repertorio di classici del Chicago Blues, mentre sette giorni più tardi spazio a Them Majesty, quartetto in elettrico che propone con un repertorio di brani dei “tre re del Blues” – Albert King, Freddy King e BB King – spaziando dagli anni 50 agli 80.

All’interno della Torre di Oriolo nel primo week-end sarà sempre visitabile la mostra di Ayano Yamamoto “Lo stato naturale delle cose”, in cui attraverso inquadrature che richiamano il linguaggio fotografico, scene di vita quotidiana diventano esercizi di attenzione. Sabato 26 settembre, alle ore 11, sarà invece inaugurata la mostra di Monica Zani “Dentro la materia”, che propone opere che nascono dall’urgenza del gesto svincolata dalla forma: su vecchi tessuti, carte, scampoli di passato, il colore si imprime, assorbe, inciampa e diventa linguaggio.

Nel parco panoramico, per entrambi i fine settimana, saranno presenti giochi di legno per adulti e bambini. In entrambe le giornate sarà attivo un servizio di navetta gratuito offerto da Viaggi Erbacci che collegherà la stazione di Faenza alla Torre di Oriolo con fermata intermedia al parcheggio della Palestra Lucchesi: la navetta partirà dalla stazione alle ore 10, 11 e 12 ed eseguirà il percorso inverso alle ore 18.30, 19.30 e 20.30.