Lions Club Ravenna Dante Alighieri, Alessandro Tedde è il nuovo presidente

Cambio al vertice del Lions Club Ravenna Dante Alighieri. Venerdì 11 settembre, al ristorante Casale Falasco di Russi, si è svolta la cerimonia del passaggio della campana tra il presidente uscente Giorgio Palazzi Rossi e il nuovo presidente Alessandro Tedde.

Alla serata hanno partecipato Roberta Mazzoni, assessora alle Politiche sociali in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, e Francesca Romana Vagnoni, presidente della Fondazione Distretto 108 A, oltre ai rappresentanti degli altri Lions Club del territorio.

Palazzi Rossi ha salutato i soci ringraziandoli per la collaborazione e lo spirito di servizio dimostrati durante il suo mandato, che hanno consentito al Club di realizzare numerosi service a favore della comunità e delle cause sostenute a livello internazionale dai Lions.

Alessandro Tedde, filmmaker e cofondatore di Antropotopia, società di produzione cinematografica vincitrice di premi internazionali, ha invece ringraziato i soci per la fiducia ricevuta. Nel suo intervento di insediamento ha posto l’accento sulla necessità di alimentare “quel fuoco della solidarietà” che porta alla scelta di diventare Lions, trasformando l’empatia in azioni concrete attraverso la condivisione e il servizio alla comunità.

La cerimonia è stata anche l’occasione per accogliere un nuovo socio, Stefano Naldi, medico chirurgo specialista in Chirurgia d’urgenza e attualmente medico di Medicina generale. Naldi, accompagnato dalla moglie Gaia Saini, presidente dell’Ordine dei Medici, ha ricevuto il benvenuto dei soci del Club.

A Francesco Dari è stato invece consegnato il riconoscimento Chevron per i 25 anni di appartenenza e di impegno nel Lions Club Ravenna Dante Alighieri.

Francesca Romana Vagnoni ha richiamato il valore del servizio alla propria comunità e sottolineato la capacità del Club ravennate di coinvolgere le nuove generazioni. In particolare, grazie all’impegno del Lion Officer Franco Saporetti, è nato un Leo Club Alpha presieduto da Jasmine Suprani, che sarà presentato ufficialmente il 26 settembre a Ravenna.

L’assessora Mazzoni ha evidenziato a sua volta l’importanza della collaborazione tra istituzioni e Lions, considerata uno strumento per intervenire in maniera condivisa ed efficace a sostegno dei bisogni sociali.

Al termine della serata Tedde ha presentato il Consiglio direttivo: Roberto Pagnani primo vicepresidente, Valentina Fussi seconda vicepresidente, Cristiana Orengia segretaria, Giuseppe Savini tesoriere e Martina Baldetti cerimoniera. I consiglieri sono Madia Nardelli, Stelio Gardelli, Giuseppe Giamboi, Stefano Szanto e Maurizio Brasini. Ermanno Calderoni è direttore del Comitato soci, Franco Saporetti coordinatore GST e Caterina Lacchini presidente Marketing e Comunicazione.