Lugo: avviati i nuovi corsi di Meccatronica, contribuiti fino a 500 euro ai nuovi iscritti

La sindaca Zannoni è intervenuta alla partenza dell’anno accademico, per il quale restano aperte le iscrizioni fino a mercoledì 23 settembre.

Nella mattinata di lunedì 14 settembre, la sindaca di Lugo Elena Zannoni è intervenuta all’avvio delle lezioni del corso universitario in Meccatronica dell’Università di Bologna, nella sede di Lugo, insieme al presidente della Fondazione Vitalis Ets Angelo Benedetti. È ancora possibile, da giovedì 17 a mercoledì 23 settembre, iscriversi ai corsi, appena partiti con matricole provenienti dal territorio provinciale ma anche da Cervia, Forlì, Imola, Monza e Foggia.

Il percorso formativo garantito dal corso di laurea professionalizzante in Meccatronica si configura come risposta concreta alle esigenze espresse da numerose aziende del territorio, interessate a formare i professionisti di domani in settori chiave dello sviluppo tecnologico come la meccatronica, l’automazione industriale, la robotica e l’elettronica. Imprese come Bucci Automations, C.n.i. Informatica, Eurovo, Futura, Geminiani, Icel, Marcegaglia Carbon Steel, Marini, Sica, Surgital, Unitec e Vulcaflex partecipano infatti direttamente alla progettazione della didattica, contribuendo a definire le competenze richieste dal mercato del lavoro e ospitando stage e tirocini.

La sede universitaria di Lugo offre aule moderne, laboratori tecnologicamente avanzati, palestra, mensa e spazi dedicati allo studio. Oltre il 50% delle attività formative è costituito da laboratori, tirocini e progetti sviluppati direttamente nelle aziende partner.

Per l’anno accademico 2026/2027,il corso sostenuto dalla Fondazione Vitalis, Fondazione Flaminia e Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, presenta una novità importante: l’erogazione di un contributo di 500 euro per ogni nuovo iscritto, indipendentemente dall’Isee. È infatti previsto un bando che, attraverso Fondazione Flaminia, darà luogo a due forme di erogazione liberale: un contributo pari a 500 euro per ogni studente immatricolato al primo anno e ammesso al beneficio, e un’erogazione di prosecuzione di 300 euro per gli studenti iscritti al secondo anno, in base ai requisiti, ai termini e alle modalità stabilite dal bando. Questa misura si tradurrà in un ulteriore vantaggio per le famiglie, da sommare alle agevolazioni previste secondo l’Isee. L’erogazione sarà disposta dopo il perfezionamento dell’iscrizione e il pagamento della rata a saldo prevista per l’anno di riferimento, previa presentazione della domanda e a conclusione positiva dell’istruttoria.

“Come Amministrazione abbiamo sempre sostenuto il progetto del polo universitario a Lugo – dichiara la sindaca Elena Zannoni -. Quest’anno abbiamo salutato i primi laureati e al corso in Meccatronica continua ad esserci un ottimo numero di iscritti, una parte dei quali provenienti da altre regioni. Crediamo che la formazione universitaria professionalizzante sia una elemento determinante per lo sviluppo del nostro territorio e affianchiamo la Fondazione Vitalis e la Fondazione Flaminia nella programmazione delle prossime iniziative che porteranno il polo di Lugo a crescere ancora. Rendere sempre più attrattiva la nostra città dal punto di vista della formazione professionale di alto livello è un obiettivo che si può realizzare offrendo opportunità concrete aglii studenti che verranno a Lugo per costruire il proprio futuro e contribuire a quello del territorio”.

“L’iniziativa nasce dalla convinzione condivisa che investire nella formazione significhi investire nello sviluppo economico del territorio della provincia di Ravenna, nella competitività delle imprese e nelle opportunità offerte alle nuove generazioni. Una formazione che unisce il mondo teorico e della formazione universitaria con il mondo del lavoro, ma soprattutto capace di garantire il lavoro ai giovani una volta laureati” dichiara il presidente della Fondazione Vitalis Angelo Benedetti.