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Lugo: modifiche alla viabilità in via Fratelli Ferrucci
15 settembre 2026 | 16:04
Immagine di repertorio.
Modifiche alla viabilità in via Fratelli Ferrucci a Lugo nella giornata di giovedì 17 settembre dalle 8 alle 18.30, per consentire la rimozione delle impalcature di un cantiere privato.
Nello specifico, saranno in vigore in via Fratelli Ferrucci il divieto di sosta con rimozione forzata dall’incrocio con vicolo Savonarola fino a via Magnapassi e il divieto di transito dal civico 8 fino all’incrocio con via Magnapassi.
Durante i lavori, via Fratelli Ferrucci sarà a doppio senso di marcia per consentire ai residenti l’accesso alle proprie abitazioni.
In caso di maltempo i lavori e le relative modifiche alla viabilità slitteranno a venerdì 18 settembre, sempre dalle 8 alle 18.30.