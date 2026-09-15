Mauro Mambelli (Confcommercio): “Infrastrutture e logistica, non c’è più tempo da perdere”

“Da anni sosteniamo che senza collegamenti efficienti non esiste sviluppo economico duraturo. Le infrastrutture non sono un argomento riservato agli addetti ai lavori, ma rappresentano la base sulla quale si costruiscono competitività, attrattività e qualità della vita. Oggi le imprese si confrontano con mercati sempre più complessi e globalizzati: chi non dispone di reti moderne e collegamenti rapidi rischia inevitabilmente di perdere terreno. – afferma Mambelli – Per questo abbiamo più volte richiamato l’attenzione delle istituzioni sulla necessità di investire con decisione sul sistema logistico del territorio. Pensiamo al porto di Ravenna, asset strategico per l’economia locale e nazionale, che necessita di collegamenti stradali e ferroviari adeguati per esprimere appieno le proprie potenzialità. Ma pensiamo anche all’aeroporto di Forlì-Ravenna, alle connessioni con il resto della regione e alle grandi arterie viarie che interessano il nostro territorio. La messa in sicurezza e il potenziamento della Statale 67 Ravegnana, il miglioramento dei collegamenti verso Ferrara e Bologna, l’efficienza della rete ferroviaria e l’integrazione tra le diverse modalità di trasporto non possono più essere rinviati. Sono interventi indispensabili per le imprese, per i lavoratori, per i cittadini e per il turismo.”