Ravenna. Molino Spadoni a Napoli per la finale del Campionato della Vera Pizza Napoletana

Molino Spadoni vola a Napoli per la finale del Campionato della Vera Pizza Napoletana, in programma dal 15 al 17 settembre e organizzata dall’Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN). L’azienda ravennate partecipa all’appuntamento in qualità di Gold Sponsor della categoria Amatori, la cui gara è prevista martedì 15 settembre.

La presenza alla finale rappresenta la prosecuzione di un percorso iniziato lo scorso giugno, quando Molino Spadoni aveva ospitato nella propria Accademia Culturale delle Arti Bianche di Forlì la prima tappa eliminatoria della competizione.

A Napoli saranno 35 i pizzalovers chiamati a confrontarsi, preparando esclusivamente le due versioni più tradizionali della pizza napoletana, Margherita e Marinara, nel rispetto del disciplinare AVPN. Tra i prodotti messi a disposizione dei concorrenti ci sarà anche “Chella llà”, farina per pizza alla napoletana di Molino Spadoni approvata dall’associazione.