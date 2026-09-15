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Ravenna. Molino Spadoni a Napoli per la finale del Campionato della Vera Pizza Napoletana
Molino Spadoni vola a Napoli per la finale del Campionato della Vera Pizza Napoletana, in programma dal 15 al 17 settembre e organizzata dall’Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN). L’azienda ravennate partecipa all’appuntamento in qualità di Gold Sponsor della categoria Amatori, la cui gara è prevista martedì 15 settembre.
La presenza alla finale rappresenta la prosecuzione di un percorso iniziato lo scorso giugno, quando Molino Spadoni aveva ospitato nella propria Accademia Culturale delle Arti Bianche di Forlì la prima tappa eliminatoria della competizione.
A Napoli saranno 35 i pizzalovers chiamati a confrontarsi, preparando esclusivamente le due versioni più tradizionali della pizza napoletana, Margherita e Marinara, nel rispetto del disciplinare AVPN. Tra i prodotti messi a disposizione dei concorrenti ci sarà anche “Chella llà”, farina per pizza alla napoletana di Molino Spadoni approvata dall’associazione.
Numerosi gli aspetti che saranno presi in considerazione dalla giuria per stabilire il vincitore: dalla preparazione dell’impasto alla stesura, passando per la farcitura e arrivando alla cottura. Tra i giudici figura anche Diego Vitagliano, Brand Ambassador di Molino Spadoni, che affiancherà pizzaioli, istruttori e altri esperti del settore.
“Siamo davvero felici di sostenere questa competizione – dichiara Leonardo Spadoni, amministratore delegato di Molino Spadoni – poiché omaggia non solo uno dei piatti simbolo della cultura gastronomica italiana, ma anche l’amore e la passione di chi, impasto dopo impasto, si impegna a preservarne la tradizione nel pieno rispetto del disciplinare di produzione”.
Spadoni sottolinea inoltre la crescente attenzione degli appassionati verso la qualità delle materie prime e, in particolare, verso il ruolo della farina nella preparazione della pizza: “Un popolo di appassionati sempre più ispirati e consapevoli di quanto la qualità degli ingredienti possa fare la differenza per la riuscita di un piatto”.