Ravenna. Rocca Brancaleone, 215 ore di volontariato per 85 bambini con il progetto “Nonni vicini”
Si è conclusa alla Rocca Brancaleone l’attività estiva del progetto “Nonni vicini”, che ha visto i volontari del Nucleo di Volontariato ANC Ravenna ODV affiancare gli educatori dei tre Centri Ricreativi Estivi ospitati nel parco.
Dal 1° luglio all’11 settembre sono state garantite 43 giornate operative e 86 turni, per un totale di 215 ore di volontariato a beneficio di 85 bambini e ragazzi. Il servizio, svolto nell’ambito della convenzione con il Comune di Ravenna, è stato prestato interamente a titolo gratuito.
Oltre al supporto alle attività ricreative e alla cura e sicurezza degli spazi, il progetto ha favorito un rapporto diretto tra volontari e bambini, attraverso dialogo, ascolto e momenti di gioco. L’obiettivo è stato anche quello di avvicinare i più giovani alle istituzioni, facendo percepire l’uniforme come simbolo di protezione e vicinanza.
“Il risultato più bello non è nei numeri, ma nel fatto che per quei bambini l’uniforme è diventata un segno di amicizia e di protezione, non di distanza”, sottolinea il presidente fondatore del Nucleo, Isidoro Mimmi.
Il servizio, coordinato dal volontario Roberto Nagni, ha ricevuto anche l’apprezzamento del Comitato Territoriale C.S.I. di Ravenna – APS. Il Nucleo ha infine confermato la disponibilità a riproporre l’esperienza nelle prossime edizioni.