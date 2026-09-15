Ravenna. Rocca Brancaleone, 215 ore di volontariato per 85 bambini con il progetto “Nonni vicini”

Dal 1° luglio all’11 settembre sono state garantite 43 giornate operative e 86 turni, per un totale di 215 ore di volontariato a beneficio di 85 bambini e ragazzi. Il servizio, svolto nell’ambito della convenzione con il Comune di Ravenna, è stato prestato interamente a titolo gratuito.

Oltre al supporto alle attività ricreative e alla cura e sicurezza degli spazi, il progetto ha favorito un rapporto diretto tra volontari e bambini, attraverso dialogo, ascolto e momenti di gioco. L’obiettivo è stato anche quello di avvicinare i più giovani alle istituzioni, facendo percepire l’uniforme come simbolo di protezione e vicinanza.