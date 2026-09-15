Rocca Brancaleone, Cortesi del Pd: “Necessario un intervento per la comodità delle sedute”

Nell’interrogazione Cortesi aveva infatti richiamato, oltre agli aspetti legati alla sicurezza già affrontati dopo il cedimento verificatosi all’inizio della stagione, le criticità segnalate dal pubblico sulla comodità delle sedute. L’amministrazione ha riconosciuto che la lieve inclinazione in avanti della pavimentazione, necessaria per il corretto deflusso delle acque meteoriche, determina un orientamento delle sedute leggermente verso il basso. A questo si aggiunge la posizione del palco, rialzato di circa un metro rispetto al parterre, con la conseguenza di una postura e di un’inclinazione dello sguardo non sempre confortevoli per il pubblico. È quindi in corso di affidamento alla ditta fornitrice un intervento migliorativo che prevede l’inserimento, in corrispondenza degli ancoraggi delle sedute, di cunei di compensazione in grado di correggerne l’inclinazione rispetto alla pavimentazione e di agevolare la visione del palco. I lavori saranno realizzati al termine della stagione della Rocca Cinema.

“Abbiamo voluto portare all’attenzione dell’amministrazione questo aspetto – sottolinea Cortesi – visto che la Rocca Brancaleone è tornata a essere uno spazio centrale per la programmazione culturale estiva. È quindi importante che, insieme alla sicurezza, venga garantita anche una buona qualità della fruizione da parte del pubblico. L’intervento annunciato va nella direzione giusta, perché affronta concretamente una criticità che era stata segnalata da diversi spettatori”.

Sulla parte strutturale, l’assessore ha inoltre confermato che i controlli e gli interventi effettuati dopo il cedimento hanno dato esito positivo e che la tribuna è pienamente utilizzabile.