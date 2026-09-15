Si chiude l’estate dei “nonni vicini” alla Rocca Brancaleone: 215 ore di volontariato dedicate a 85 bambini

Alla Rocca Brancaleone di Ravenna si chiude l’estate dei «Nonni vicini». Per tutta la stagione estiva i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri hanno affiancato gli educatori dei tre Centri Ricreativi Estivi ospitati nel parco. Un apporto reso a titolo interamente gratuito, senza alcun onere per il bilancio comunale.

Dal 1° luglio all’11 settembre 2026 i volontari hanno garantito una presenza quotidiana, dal lunedì al venerdì, in turni mattutini e pomeridiani: 43 giornate operative, 86 turni di volontariato e un monte-ore complessivo di 215 ore, a beneficio di 85 bambini e ragazzi distribuiti su tre distinti centri estivi. L’apporto è stato reso a titolo integralmente gratuito, senza alcun costo per l’Amministrazione comunale.

L’attività si è svolta nell’ambito della convenzione in essere con il Comune di Ravenna, stipulata ai sensi dell’art. 56 del Codice del Terzo Settore, e si è concretata in una presenza discreta e attenta accanto alle educatrici, orientata al supporto delle attività ricreative, alla cura degli spazi e alla sicurezza percepita da bambini e famiglie, nel pieno rispetto delle competenze delle Forze di polizia.

«Il nome del progetto dice tutto», sottolinea il Presidente Fondatore del Nucleo, S. Ten. CC (r) Cav. Uff. OMRI Isidoro Mimmi. «I nostri volontari sono anzitutto dei nonni: persone che con l’esperienza e con l’età hanno imparato a stare accanto ai più piccoli senza intimidirli. Il risultato più bello non è nei numeri, ma nel fatto che per quei bambini l’uniforme è diventata un segno di amicizia e di protezione, non di distanza. È un investimento di lungo periodo sulla cultura della legalità.»

Il coordinamento del servizio è stato affidato al volontario Roberto Nagni. Apprezzamento per l’iniziativa è giunto dal Comitato Territoriale C.S.I. di Ravenna – APS, ente organizzatore del centro estivo più esteso della stagione, che ha definito la presenza dei volontari «costante, autorevole e rassicurante» e «un bellissimo momento educativo e di vicinanza per tutti i bambini».