Start Romagna: i principali sindacati revocano lo sciopero, alcune sigle lo mantengono

Start Romagna ringrazia i sindacati “che, avendo riconosciuto gli sforzi dell’azienda, si sono resi disponibili a revocare lo sciopero. Il confronto tecnico avviato ha portato alla definizione di misure finalizzate a ridurre sempre più le potenziali criticità evidenziate dai lavoratori, salvaguardando al contempo il servizio per l’utenza. Spiace constatare come le sigle che hanno scelto di non sottoscrivere l’accordo e di non revocare lo sciopero abbiano dimostrato, nei fatti, una posizione meramente strumentale e pretestuosa, senza mostrare la minima disponibilità a ricercare soluzioni concrete e condivise attraverso il dialogo. Una scelta che, a fronte degli sforzi compiuti dall’azienda e della disponibilità manifestata dalle altre organizzazioni sindacali, appare difficilmente comprensibile e finisce per penalizzare innanzitutto i lavoratori e gli utenti, proprio nella giornata di avvio dell’anno scolastico.”