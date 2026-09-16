A Riolo Terme c’è il VLSN Sport Fest: un weekend tra sport, cultura e comunità

Riolo Terme si prepara a vivere un weekend all’insegna dello sport, della partecipazione e della cultura sportiva. Sabato 19 e domenica 20 settembre arriva il VLSN Sport Fest, una manifestazione pensata per riunire appassionati, associazioni sportive, famiglie e curiosi in un grande appuntamento dedicato allo sport in tutte le sue sfumature.

Due giornate in cui lo sport sarà occasione di incontro, divertimento e racconto.

Il nome VLSN nasce dalle consonanti di VALLESENIO, il territorio che ospita e dà vita alla manifestazione, ma richiama anche direttamente il nome del Tennis Club Vallesenio di Riolo Terme, realtà promotrice e organizzatrice dell’evento. Un nome breve, immediato e riconoscibile che racchiude in sé il legame con il territorio e con la comunità sportiva locale.

Il programma prenderà il via sabato 19 settembre, quando le associazioni sportive del territorio saranno protagoniste nel cuore della città con attività, dimostrazioni e possibilità per bambini e ragazzi di avvicinarsi e provare diverse discipline. Un vero e proprio spazio dedicato allo sport del nostro paese. Sarà possibile anche visitare il Museo delle Figurine Bellini, uno spazio che verrà dedicato al mondo delle figurine sportive e al collezionismo, capace di raccontare attraverso immagini, album e memorabilia una parte importante della storia dello sport e dell’immaginario di intere generazioni.

Proprio Gianni Bellini, il più grande collezionista mondiale di figurine, con più di 4200 album completati e 3 milioni di figurine, sarà protagonista alle ore 18.00 con un Talk insieme al giovane conterraneo Matteo Mogardi e il suo podcast STORIA E PALLONE (@postodiblicco). La giornata si concluderà in serata in Piazza Mazzanti, dove lo sport lascerà spazio alla musica e all’intrattenimento, con un Dj Set nel fossato della Rocca.

Domenica 20 settembre avrà inizio con una Corsa & Camminata non agonistica, dedicata al progetto nazionale di sensibilizzazione nei confronti della demenza senile e intitolata “Riolo, città amica della demenza”.

Lo sport sarà protagonista anche in versione digitale con il torneo di FC27, che porterà la competizione sul terreno dei videogiochi, coinvolgendo le nuove generazioni di appassionati sempre più vicina al mondo degli eSports.

Uno dei momenti più attesi sarà sicuramente quello dedicato al racconto dello sport. Sul palco alle 18.30 sarà protagonista Franco Bragagna, storica voce e volto del giornalismo sportivo italiano, in un incontro dedicato al rapporto tra sport, emozioni e narrazione. Un’occasione per parlare non soltanto di grandi eventi e campioni, ma anche di cosa significhi raccontare lo sport e trasformare una gara in una storia capace di arrivare al pubblico. Per 35 anni in Rai, nel corso della sua carriera ha raccontato momenti indimenticabili come le vittorie di Usain Bolt, l’oro olimpico di Marcell Jacobs e la straordinaria impresa della staffetta italiana 4×100, accompagnando milioni di spettatori attraverso le emozioni e le storie dei protagonisti. Accanto a Bragagna, ci saranno anche questa volta Matteo Mogardi e il suo podcast STORIA E PALLONE (@postodiblicco).

VLSN Sport Fest nasce da un’iniziativa realizzata con il contributo della Regione Emilia Romagna – Legge regionale 28 luglio 2008 n. 14 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni” e FONDI GECO-14, nell’ambito del progetto Vibə#Vibrazioniconnesse-GECO. L’obiettivo è quello di unire la comunità nello sport vissuto, giocato, raccontato e ricordato. Dalla piazza al campo da gioco, dalla corsa ai videogame, dalle figurine alle storie dei grandi protagonisti dello sport: un weekend pensato per coinvolgere generazioni diverse e trasformare Riolo Terme in un punto di incontro per tutti gli appassionati.