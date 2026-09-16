Ai Cappuccini di Faenza si festeggia San Francesco a 800 anni dalla morte: il clou con le celebrazioni del 3 e 4 ottobre

Continuano le iniziative della parrocchia dei frati cappuccini di Faenza per ricordare gli 800 anni dalla morte di san Francesco d’Assisi. Fino al 4 ottobre nella sala antica chiesa è aperta (tutti i sabati dalle 16 alle 18.30 e le domeniche dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30) la mostra “Va’ e ripara”, che mette insieme opere di artisti francescani o ispirate a san Francesco, e sarà visitabile l’opera ceramica comunitaria L’albero del Cantico.

Venerdì 2 ottobre alle ore 20.45 nel teatro parrocchiale è in programma il musical teatrale “Custodire il clima con lo sguardo di Francesco”, parole e musica per prendersi cura del creato. Lo spettacolo, che invita a riflettere sull’attualità del messaggio ecologico di Francesco, è basato su musiche originali dei Moma e testi recitati dalla Compagnia del Fuoco (liberamente ispirati al libro di Stefano Mancuso “Il Cantico della Terra”). Lo spettacolo si inserisce anche nel programma del Festival Comunità Educante.

Sabato 3 ottobre dalle ore 15 nel campo sportivo sono previste attività per bambini e ragazzi insieme alle loro famiglie, con giochi di recupero, giochi da tavolo a cura della Compagnia del Grifone e partite di pallavolo. Alle ore 20.45 in chiesa ci sarà la celebrazione del transito di san Francesco, la liturgia che ripercorre gli ultimi momenti della vita terrena di Francesco, a cura della fraternità dell’Ordine francescano secolare.

Domenica 4 ottobre la Messa solenne delle ore 11.00 sarà celebrata dal vescovo mons. Michele Morandi. Seguirà il buffet comunitario (con ingredienti semplici e poveri) e alle 14.30 lo spettacolo di sbandieratori e musici.