Alberto Ferrero (FDI) presenta in Regione interrogazione su chiusura di via Baiona e chiede garanzie

“La chiusura, prevista a partire dall’ultima settimana di ottobre e stimata in circa quattro mesi, interesserà un tratto strategico di via Baiona, tra lo svincolo della centrale Teodora e il canale di Porto Corsini, per consentire i lavori legati alla realizzazione della Ciclovia Adriatica e, in particolare, dei due ponti ciclopedonali sul canale Baiona e sulla canaletta Magni. Qui non stiamo parlando semplicemente della chiusura di una strada, ma di un problema che rischia di avere conseguenze concrete sulla vita quotidiana di centinaia di persone e sulle attività economiche della zona e, la folta presenza di cittadini alla riunione, dimostra che la preoccupazione è reale e tutt’altro che marginale. – afferma Ferrero – A rendere ancora più delicata la situazione c’è anche lo stato della stessa via Baiona. Da tempo quella strada è, di fatto, difficilmente percorribile a causa delle condizioni del fondo. Le perplessità non riguardano soltanto la durata ufficiale del cantiere. In passato abbiamo già assistito, in occasione dei lavori di ristrutturazione dei due ponti, a chiusure della viabilità protrattesi ben oltre i tempi inizialmente stabiliti.”