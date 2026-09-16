Alberto Ferrero (FDI) presenta in Regione interrogazione su chiusura di via Baiona e chiede garanzie
Alberto Ferrero di Fratelli d’Italia ha presentato in Regione un’interrogazione sulla prossima chiusura di un tratto di via Baiona, una questione molto sentita da residenti, lavoratori e attività economiche della zona di Porto Corsini e Marina Romea.
“La chiusura, prevista a partire dall’ultima settimana di ottobre e stimata in circa quattro mesi, interesserà un tratto strategico di via Baiona, tra lo svincolo della centrale Teodora e il canale di Porto Corsini, per consentire i lavori legati alla realizzazione della Ciclovia Adriatica e, in particolare, dei due ponti ciclopedonali sul canale Baiona e sulla canaletta Magni. Qui non stiamo parlando semplicemente della chiusura di una strada, ma di un problema che rischia di avere conseguenze concrete sulla vita quotidiana di centinaia di persone e sulle attività economiche della zona e, la folta presenza di cittadini alla riunione, dimostra che la preoccupazione è reale e tutt’altro che marginale. – afferma Ferrero – A rendere ancora più delicata la situazione c’è anche lo stato della stessa via Baiona. Da tempo quella strada è, di fatto, difficilmente percorribile a causa delle condizioni del fondo. Le perplessità non riguardano soltanto la durata ufficiale del cantiere. In passato abbiamo già assistito, in occasione dei lavori di ristrutturazione dei due ponti, a chiusure della viabilità protrattesi ben oltre i tempi inizialmente stabiliti.”
Nell’interrogazione alla Giunta regionale, Ferrero chiede “chiarimenti sulle tempistiche e sulle modalità dei lavori, sulle valutazioni effettuate per l’impatto sulla viabilità e sulle misure previste per limitare i disagi. Nell’interrogazione viene inoltre chiesto alla Regione di intervenire per garantire servizi alternativi adeguati e di valutare forme di sostegno per cittadini, lavoratori pendolari e imprese eventualmente danneggiati dai disagi logistici.”