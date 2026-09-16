Amianto, al via in Romagna un intervento pilota di sanità pubblica rivolto ai lavoratori esposti ad amianto dell’ex Officina Grandi Riparazioni di Bologna

Per anni hanno lavorato in un ambiente nel quale l’esposizione all’amianto può aver lasciato conseguenze sulla salute anche a distanza di molto tempo. Ora per gli ex lavoratori della ex Officina Grandi Riparazioni (OGR) di Bologna residenti nei territori dell’AUSL della Romagna parte un percorso di prevenzione e sorveglianza sanitaria, con particolare attenzione alle persone considerate più a rischio perché esposte all’amianto e contemporaneamente fumatrici.

L’intervento pilota prenderà il via a partire dalla metà di settembre e prevede controlli sanitari gratuiti, informazioni e assistenza per gli ex esposti. Per le persone tra i 55 e i 79 anni che, oltre all’esposizione all’amianto, presentano una significativa storia di fumo, sarà inoltre proposta gratuitamente una TAC polmonare a bassa dose, uno degli strumenti utilizzati per individuare precocemente eventuali patologie polmonari.

L’iniziativa è promossa dai Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (PSAL) dell’AUSL della Romagna e rientra in un intervento che coinvolge anche le AUSL di Bologna, Ferrara e Imola.

Descrizione dell’intervento

L’intervento coinvolgerà la quota parte di lavoratori della coorte OGR residenti nel territorio dell’AUSL della Romagna, ai quali verrà proposto di aderire al programma regionale di assistenza sanitaria e informativa per ex esposti ad amianto.

Tale programma prevede la possibilità di effettuare dei controlli sanitari periodici in totale esenzione di spesa, con la finalità di: diagnosticare eventuali patologie polmonari che potrebbero essersi sviluppate anche a distanza di molti anni dall’esposizione; fornire a tutti i lavoratori ex esposti ad amianto informazioni e assistenza su come aderire al percorso di sorveglianza previsto; informare sui vantaggi degli interventi relativi all’adozione di stili di vita salutari; supporto per l’eventuale avvio dell’iter di riconoscimento di malattia professionale.

Inoltre, ai soggetti di età compresa tra i 55 e 79 anni che presenteranno il rischio aggiuntivo legato ad una rilevante abitudine tabagica (definita sulla base di specifici criteri), verrà proposta una TAC polmonare a bassa dose gratuita.

A tutti i soggetti che risultassero fumatori al momento della valutazione effettuata dal Servizio PSAL verrà altresì proposto l’accesso al percorso gratuito di disassuefazione dal fumo offerto dall’AUSL della Romagna.

L’intervento, attivo anche nelle AUSL di Bologna, Ferrara ed Imola, è collocato all’interno della cornice della DGR 1410/2018 (programma regionale di assistenza informativa e sanitaria rivolta agli ex esposti ad amianto già attivo nel territorio), e del Progetto PNC SINtesi, finanziato dal Ministero della Salute, e si basa su dati epidemiologici che indicano come l’esposizione ad amianto, sia professionale che ambientale, sia associata ad un aumento del rischio di tumore al polmone, e come, inoltre, la co-esposizione ad amianto e fumo di tabacco determini un’interazione super-additiva, probabilmente moltiplicativa, sul rischio di tumore polmonare, agendo come fattore sinergico nell’eziologia della patologia.