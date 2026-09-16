Bagnacavallo. Verso San Michele, cinque inaugurazioni di mostre dal 17 al 20 settembre

Si comincia giovedì 17 settembre alle 18 nella manica De Amicis dell’ex convento di San Francesco con Teatri in mostra, a cura di Renata M. Molinari e La Bottega dello Sguardo. Il percorso riunisce sessanta fra locandine, manifesti e programmi di sala dalla metà del Novecento agli inizi del nostro secolo, provenienti dalla Biblioteca Teatrale Molinari e dall’archivio Renata M. Molinari.

Tre gli appuntamenti di domenica 20 settembre.

Alle 11, nelle Salette garzoniane dell’ex convento di San Francesco, apre Omaggio a Dario Fo. Quando il Nobel venne a Bagnacavallo, mostra fotografica a cura di Paolo Ruffini e del Club Cine Foto Amatori Bagnacavallo, con la collaborazione della Fototec@ comunale. Gli scatti documentano la presenza a Bagnacavallo di Dario Fo e Franca Rame tra il 1993 e il 2003.

Alle 11.30 all’Antica Galleria sarà inaugurato Il mosaico racconta Francesco, percorso del collettivo Racconti Ravennati dedicato alla vita e agli insegnamenti di San Francesco attraverso il linguaggio del mosaico.

Chiude la giornata alle 17 a Palazzo Vecchio Il Teatro: Parole e Voci, mostra collettiva di pittura, scultura e ceramica con cui l’associazione Arte e Dintorni interpreta il tema della Festa di San Michele 2026. Le opere, realizzate con tecniche diverse, si confrontano con la scena, le forme dello spettacolo e la forza espressiva del palcoscenico. La mostra resterà visitabile fino al 4 ottobre.