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Bagnacavallo. Verso San Michele, cinque inaugurazioni di mostre dal 17 al 20 settembre

16 settembre 2026 | 16:34
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di R. L.

R. L.

Bagnacavallo. Verso San Michele, cinque inaugurazioni di mostre dal 17 al 20 settembre

Cinque inaugurazioni accompagnano Bagnacavallo verso la Festa di San Michele da giovedì 17 a domenica 20 settembre, con appuntamenti dedicati al teatro, alla fotografia, alla pittura e al mosaico.

Si comincia giovedì 17 settembre alle 18 nella manica De Amicis dell’ex convento di San Francesco con Teatri in mostra, a cura di Renata M. Molinari e La Bottega dello Sguardo. Il percorso riunisce sessanta fra locandine, manifesti e programmi di sala dalla metà del Novecento agli inizi del nostro secolo, provenienti dalla Biblioteca Teatrale Molinari e dall’archivio Renata M. Molinari.

Sabato 19 alle 18, nelle sale espositive dell’ex convento di San Francesco, si inaugura Non voltarti adesso, personale di Chiara Calore a cura di Milovan Farronato, organizzata dal Museo Civico delle Cappuccine. La mostra costruisce attraverso rimandi, variazioni e immagini che riaffiorano un percorso legato allo sguardo e alla memoria.

Tre gli appuntamenti di domenica 20 settembre.
Alle 11, nelle Salette garzoniane dell’ex convento di San Francesco, apre Omaggio a Dario Fo. Quando il Nobel venne a Bagnacavallo, mostra fotografica a cura di Paolo Ruffini e del Club Cine Foto Amatori Bagnacavallo, con la collaborazione della Fototec@ comunale. Gli scatti documentano la presenza a Bagnacavallo di Dario Fo e Franca Rame tra il 1993 e il 2003.
Alle 11.30 all’Antica Galleria sarà inaugurato Il mosaico racconta Francesco, percorso del collettivo Racconti Ravennati dedicato alla vita e agli insegnamenti di San Francesco attraverso il linguaggio del mosaico.
Chiude la giornata alle 17 a Palazzo Vecchio Il Teatro: Parole e Voci, mostra collettiva di pittura, scultura e ceramica con cui l’associazione Arte e Dintorni interpreta il tema della Festa di San Michele 2026. Le opere, realizzate con tecniche diverse, si confrontano con la scena, le forme dello spettacolo e la forza espressiva del palcoscenico. La mostra resterà visitabile fino al 4 ottobre.

Per informazioni:
Info@festasanmichele.it
www.festasanmichele.it