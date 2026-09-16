Cervia ad Aalen per la 50ª “Reichstädter Tage”: si rafforza il legame tra le due città

Si è conclusa la trasferta della delegazione di Cervia ad Aalen, città tedesca gemellata dal 2011, in occasione della 50ª edizione della “Reichstädter Tage”, la principale festa cittadina. La rappresentanza cervese, guidata dal sindaco Mirko Boschetti, è stata accolta dal primo cittadino di Aalen Frederick Brütting.

Alla visita hanno partecipato anche l’associazione Cervia&Friends e rappresentanti dell’IIS Tonino Guerra, dell’IC Cervia2 e della Scuola di Musica G. Rossini, realtà impegnate da anni negli scambi culturali e scolastici tra le due comunità.

La trasferta è stata anche un’occasione di promozione turistica di Cervia. Lo stand allestito da Cervia IN, in collaborazione con IF Imola Faenza Tourism Company e IIS Tonino Guerra, ha registrato una forte affluenza, con particolare interesse per le proposte di soggiorno e per i prodotti enogastronomici del territorio, tra cui il Sale Dolce di Cervia. Confermata inoltre la partecipazione della città di Aalen alla prossima edizione di Cervia Città Giardino.