Faenza vince «Le Tournoi de l’Amitiè 2026» di tiro
Una settimana dopo Argillà la città di Faenza ha ospitato un altro evento internazionale, la quarantesima edizione del “TOURNOI de L’AMITIE’”, gara triangolare internazionale di tiro a segno tra rappresentative cittadine.
La gara, riconosciuta ufficialmente dalle rispettive Federazioni Sportive si è disputata sabato 12 e domenica 13 settembre presso il poligono di tiro di via San Martino, col patrocinio del Comune di Faenza e il sostegno della BCC..
In gara i tiratori di Schawisch Gmund/Strassdorf (città del Baden Wurttemberg, gemellata con Faenza) i tiratori di La Turbie (città Francese della Costa Azzurra) oltre ai padroni di casa di Faenza, purtroppo è mancata la partecipazione della rappresentativa di Bastià (Corsica) per loro problemi organizzativi.
Con due vittorie individuali, Davide Petrazzuolo e Denis Pasolini, un secondo posto di Denis Pasolini e un terzo di Monica Montanari, il Tiro a Segno di Faenza si aggiudica le Tournoi 2026, nella classifica finale, alle spalle di Faenza al secondo posto si è piazzata La Turbie e al terzo Schawisch Gmund/Strassdorf.
Per Faenza hanno gareggiato Domenico Legorano, Alessia Carullo e Noemi Scavo. Appuntamento al prossimo annno in Costa Azzurra, ospiti di La Turbie.