Faenza vince «Le Tournoi de l’Amitiè 2026» di tiro

La gara, riconosciuta ufficialmente dalle rispettive Federazioni Sportive si è disputata sabato 12 e domenica 13 settembre presso il poligono di tiro di via San Martino, col patrocinio del Comune di Faenza e il sostegno della BCC..

Con due vittorie individuali, Davide Petrazzuolo e Denis Pasolini, un secondo posto di Denis Pasolini e un terzo di Monica Montanari, il Tiro a Segno di Faenza si aggiudica le Tournoi 2026, nella classifica finale, alle spalle di Faenza al secondo posto si è piazzata La Turbie e al terzo Schawisch Gmund/Strassdorf.