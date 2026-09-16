“Fratini e Ombrelloni”, la mostra fotografica continua fino al 20 settembre al Sottomarino di Marina di Ravenna

“Fratini e Ombrelloni” è una mostra dedicata alla nidificazione del fratino sulla costa ravennate per la stagione 2026. Un evento si è svolto il 12 settembre il cui ricavato è stato donato a LIPU Ravenna per il soccorso della fauna selvatica. Visto il successo, la mostra fotografica rimarrà visitabile, ad ingresso libero, presso lo stabilimento Sottomarino 54, a Marina di Ravenna (viale delle Nazioni 424) fino a domenica 20 settembre compresa, ultimo giorno di apertura dello stabilimento.

Per chi lo desiderasse, volontari e fotografi saranno presenti per visite guidate alla mostra sabato 19 dalle ore 16.00 alle 19.30 e domenica 20 settembre dalle ore 10.30 alle 19.30, anche in occasione della giornata “Puliamo il mondo” organizzata da Legambiente Circolo Matelda per la mattinata di domenica.

All’evento del 12 settembre si sono svolte le premiazioni “Amico del fratino 2026” per le realtà imprenditoriali che si sono distinte nella tutela di una specie sempre più a rischio. Premiata Hera Servizi Ambientali di Ravenna, sempre disponibilissima e raccordo fondamentale tra il presidio dei volontari e le intense attività di pulizia e manutenzione meccanica dell’arenile, che potrebbero essere fatali per la vita dei pulcini. Premiata anche la ditta Fragorzi, per aver svolto lo spianamento della duna invernale in coordinamento coi volontari, così come lo stabilimento Marabou Beach Club di Marina di Ravenna, nella cui spiaggia libera adiacente e confinante anche con il Sottomarino, è avvenuta la nidificazione.

Non poteva infine mancare il riconoscimento per lo stabilimento Sottomarino 54, in prima linea per adeguare le proprie attività all’imprevisto di inizio stagione, impegnandosi oltre ogni aspettativa per aiutare i volontari nel difficile compito del mantenimento in sicurezza della spiaggia dove i due pulcini si stavano accrescendo. Lo sforzo è stato premiato ed entrambi i pulcini hanno potuto spiccare il volo, nonostante il contesto tra i più affollati dell’intera riviera romagnola. Un piccolo omaggio per i premiati: una targa, interamente lavorata a mano e personalizzata, creata in esclusiva per la Rete del fratino, che coniuga l’arte ceramica faentina del maestro Romano Cortesi con il mosaico dell’artista ravennate Anna Agati.