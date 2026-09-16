Il Ravenna passa sul campo dell’Ostiamare: decide Tenkorang al 35°
16 settembre 2026 | 20:38
L'esultanza di Tenkorang a segno anche domenica contro il Pescara
Il Ravenna conquista tre punti sul campo dell’Ostiamare, imponendosi per 1-0 nella gara giocata nel pomeriggio di oggi, mercoledì 16 settembre. A decidere la sfida è una rete di Joshua Tenkorang al 35’ del primo tempo, su assist di Daniele Casiraghi.
Una partita equilibrata, con occasioni da entrambe le parti. Poco prima dell’intervallo l’Ostiamare sfiora il pareggio con Tonin, che colpisce la traversa da distanza ravvicinata.
Nella ripresa il Ravenna gestisce il vantaggio e va a sua volta vicino al raddoppio: al 79’ Donati centra il palo con una conclusione da fuori area. Nel finale i padroni di casa cercano il pareggio, ma i giallorossi resistono fino al triplice fischio e portano a casa la vittoria.