Incontro pubblico del M5S Ravenna: “Una serata di riflessione su temi quali pace e diritti umani”
Il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Ravenna promuove un incontro pubblico sul territorio dedicato ai temi della pace, del conflitto in Palestina e della tutela dei diritti umani. L’appuntamento è fissato per giovedì 17 settembre, dalle ore 20:30 alle 22:30, presso la sala di via Aquileia 13 a Ravenna.
L’iniziativa nasce dalla volontà di non far spegnere i riflettori sulla drammatica situazione in Medio Oriente e di mantenere viva un’azione costante di impegno civico, sociale e politico. L’attivismo e la mobilitazione dal basso rappresentano uno strumento fondamentale per stimolare la consapevolezza collettiva e promuovere il rispetto del diritto internazionale.
Oltre alla presenza della deputata del Movimento 5 Stelle Stefania Ascari, da sempre in prima linea sui temi della pace e della giustizia sociale, la serata vedrà il contributo di importanti realtà e associazioni operanti sul territorio: l’ANPI, l’associazione Sanitari per Gaza e il Comitato Salviamo la Costituzione.
“Non vogliamo far calare l’attenzione su quanto sta accadendo, invitiamo tutta la cittadinanza, le associazioni e i movimenti a partecipare numerosi a questa importante serata di riflessione” dichiarano i rappresentanti del Gruppo Territoriale M5S di Ravenna.