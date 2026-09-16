Incontro pubblico del M5S Ravenna: “Una serata di riflessione su temi quali pace e diritti umani”

Il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Ravenna promuove un incontro pubblico sul territorio dedicato ai temi della pace, del conflitto in Palestina e della tutela dei diritti umani. L’appuntamento è fissato per giovedì 17 settembre, dalle ore 20:30 alle 22:30, presso la sala di via Aquileia 13 a Ravenna.

L’iniziativa nasce dalla volontà di non far spegnere i riflettori sulla drammatica situazione in Medio Oriente e di mantenere viva un’azione costante di impegno civico, sociale e politico. L’attivismo e la mobilitazione dal basso rappresentano uno strumento fondamentale per stimolare la consapevolezza collettiva e promuovere il rispetto del diritto internazionale.