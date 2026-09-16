“Kalimèra”, 100mila euro per sostenere le comunità intraprendenti della Romagna

Un fondo da 100mila euro per sostenere progetti capaci di rafforzare partecipazione, inclusione e sviluppo delle comunità locali. È questa la dotazione del nuovo bando “Kalimèra – Comunità intraprendenti in terra di Romagna”, promosso dalla Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche Multifor – ETS e rivolto alle realtà attive in Romagna e nel Circondario di Imola. Le domande dovranno essere presentate entro il 31 ottobre.

L’iniziativa punta a finanziare azioni e progetti di sviluppo della partecipazione civile e della sussidiarietà, con l’obiettivo di rafforzare la capacità delle organizzazioni del territorio di produrre un impatto positivo e concreto sulle comunità di riferimento, attraverso il coinvolgimento diretto delle persone che le abitano e vi operano.

I progetti potranno riguardare diversi ambiti: dall’innovazione ad elevato impatto sociale e ambientale agli ecosistemi territoriali, dalla cittadinanza attiva al volontariato, dalle cooperative di comunità al contrasto alla vulnerabilità, fino al welfare di comunità e alle strategie di inclusione.

Il bando mette a disposizione fino a 15mila euro per ciascun progetto selezionato, con un contributo di co-finanziamento che potrà arrivare a coprire il 70% delle spese previste.

A poter presentare le proprie proposte sono imprese sociali non profit, cooperative, associazioni di volontariato ed enti del Terzo settore legalmente costituiti e aperti alla partecipazione dei cittadini, purché attivi nei territori delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini e nel Circondario di Imola.

Particolare attenzione sarà riservata ai progetti in grado di coinvolgere ampie fasce della popolazione, attivare il tessuto sociale ed economico locale e mettere in campo nuove risorse e collaborazioni. L’obiettivo è sostenere la vitalità delle piccole comunità, sia nelle aree periferiche e nei paesi sia nei quartieri urbani e nelle zone maggiormente interessate da criticità sociali ed economiche.

Le proposte dovranno inoltre essere capaci di rispondere ai bisogni emergenti e di creare sinergie tra più soggetti, favorendo così un modello di sviluppo integrale del territorio.

Tra gli obiettivi indicati dalla Fondazione ci sono la partecipazione e il coinvolgimento delle persone, lo stimolo allo spirito di iniziativa delle giovani generazioni e la produzione di quelli che il bando definisce “beni relazionali”: reti, legami e opportunità di collaborazione capaci di rafforzare il senso di comunità.