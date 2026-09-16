Laura Pausini, nomination dell’Accademia Latin Grammy per “Yo Canto 2”

La popstar romagnola Laura Pausini continua a mietere successi internazionali con la nuova nomination ricevute nelle ultime ore. Sui social della cantante è comparso un video dove Laura esplode di gioia mentre viene informata della nomination al disco “Yo Canto 2” da parte dell’Accademia Latin Grammy.

Questo il commento dell’artista: “Che grandissimo onore! Grazie all’Accademia Latin Grammy per la nomination a Yo Canto 2, il mio primo disco dedicato ai cantautori spagnoli e latino americani: Gloria Estefan, Mecano, Natalia Lafourcade, Juan Luis Guerra, Violeta Parra, Fito Páez, Izal, Shakira, Jeanette, Alejandro Sanz, Joan Sebastian, Gian Marco, Gianluca Grignani, Rosana, Bad Bunny, Ricky Martin, Ricardo Montaner, Pablo López, María José, Antonio Orozco, Achille Lauro.

Grazie ai miei produttori: Emilio Estefan, Jr., Julio Reyes Copello, Paolo Carta, Edgar Barrera and Casta, Richi López

Sono emozionatissima!”