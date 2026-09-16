Morte di Marco Pantani, la nuova rivelazione dal carcere: “Fu massacrato di botte per un debito di droga da 260mila euro”
Un nuovo elemento arricchisce il fascicolo legato della morte di Marco Pantani. “Quella mattina Marco fu massacrato di botte perché dovevano recuperare un credito di droga di circa 260mila euro”. È la dichiarazione attribuita a un detenuto, all’epoca rinchiuso nel carcere di Rimini.
Secondo quanto riferito dall’agenzia LaPresse, l’uomo avrebbe confidato la circostanza a un agente della polizia penitenziaria, senza che le sue parole venissero messe a verbale. La segnalazione sarebbe stata poi recuperata dalla polizia giudiziaria della Procura di Rimini, che avrebbe ascoltato formalmente il detenuto nell’ambito della terza inchiesta sul decesso datato 14 febbraio 2004.
Da quello che trapela, le dichiarazioni potrebbero essere compatibili con il referto degli esami autoptici. “Le ferite ematiche sul volto e sugli occhi potrebbero essere riferite a un pestaggio”, si legge nel referto.
Non si meraviglia Tonina, la madre di Marco che all’Ansa ha detto che si sta rivelando tutto quel che ha sempre pensato. “Ho sempre detto – ha puntualizzato a Mattino 5 – che Marco ha preso le botte prima di morire. Nella cassa lui aveva la faccia graffiata. E le mani… io le mani le ho accarezzate tanto. Le mani non avevano un graffio. Se ha distrutto quella stanza qualche segno nella mani l’aveva, invece no. I segni li aveva in viso”.