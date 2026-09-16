Morte di Marco Pantani, la nuova rivelazione dal carcere: “Fu massacrato di botte per un debito di droga da 260mila euro”

Non si meraviglia Tonina, la madre di Marco che all’Ansa ha detto che si sta rivelando tutto quel che ha sempre pensato. “Ho sempre detto – ha puntualizzato a Mattino 5 – che Marco ha preso le botte prima di morire. Nella cassa lui aveva la faccia graffiata. E le mani… io le mani le ho accarezzate tanto. Le mani non avevano un graffio. Se ha distrutto quella stanza qualche segno nella mani l’aveva, invece no. I segni li aveva in viso”.