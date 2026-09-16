Morto Angelo Argelli, storico associato e dirigente del CNA Ravenna

E’ morto Angelo Argelli, storico associato e per molti anni dirigente dell’Associazione CNA Ravenna nonché ex Sindaco di Fusignano e imprenditore. Avrebbe compiuto 99 anni il prossimo 23 settembre. CNA Ravenna ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa di Argelli.

Nato a Fusignano nel 1927 da una famiglia contadina, Argelli aveva maturato fin da giovanissimo un forte impegno civile, segnato dagli anni dell’occupazione nazifascista. Terminata la guerra, nel 1945 iniziò a lavorare in un’azienda meccanica di riparazioni e lavorazioni in ferro per l’agricoltura. Da quell’esperienza nacque l’idea di mettersi in proprio, fondando a metà degli anni ’50 la Argelli srl, azienda di carpenteria metallica tuttora attiva. Sindaco di Fusignano dal 1969 al 1978, fu tra i principali promotori dell’insediamento artigianale e industriale della cittadina, favorendone l’occupazione e lo sviluppo economico.

Il legame di Argelli con CNA Ravenna, di cui fu a lungo rappresentante in seno alla struttura provinciale, è stato tra i più duraturi e significativi: per anni ha messo la propria esperienza di imprenditore al servizio della crescita del sistema artigiano del territorio.

“Tutta la CNA di Ravenna ringrazia di cuore Angelo Argelli per l’impegno costante e generoso dedicato all’Associazione, con cui ha messo con passione le proprie energie al servizio non solo dello sviluppo del sistema imprenditoriale di tutta la provincia, ma anche del benessere dell’intera comunità”, così lo ricordano Massimo Mazzavillani e Matteo Leoni, Direttore e Presidente della CNA Territoriale di Ravenna. “Per questo prezioso contributo l’Associazione gli sarà per sempre riconoscente”.

CNA Ravenna rivolge alle figlie Brunella e Vera le proprie condoglianze più sentite, nel ricordo di un uomo che ha dato tanto alla propria comunità e all’Associazione.