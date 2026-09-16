Oltre 5mila presenze alla 42esima Sagra delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo

Si è conclusa lunedì 14 settembre con oltre 5mila presenze la 42esima Sagra delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo, che per quattro giorni ha animato il paese con antichi mestieri, intrecci, mostre, mercati, gastronomia e iniziative dedicate alla cultura e alle tradizioni del territorio.

Notevole è stato l’afflusso alla grande mostra mercato dell’antiquariato e dell’usato, assieme alle dimostrazioni degli artigiani e alle attività dell’Ecomuseo delle Erbe Palustri e dell’Etnoparco Villanova delle Capanne. Sono state molto apprezzate anche le esposizioni dedicate alla vecchia tipografia, al lavoro delle donne nell’80esimo anniversario del voto femminile, ai setacci della tradizione rurale e agli altri temi proposti nel corso della manifestazione.