OraSì Basket Ravenna, Jakstas e Brigato ancora in giallorosso: “Vogliamo fare qualcosa in più rispetto allo scorso anno”

Punta sulla continuità l’OraSì Basket Ravenna, che in vista della stagione 2026-2027 ha scelto di ripartire anche da alcuni dei protagonisti dello scorso campionato. Nella mattinata di oggi, mercoledì 16 settembre, al Grand Hotel Mattei di Ravenna, la società giallorossa ha presentato ufficialmente le conferme di Rolandas Jakstas e Kevin Brigato, alla presenza del direttore generale Lorenzo Nicoletti e del nuovo capo allenatore Daniele Aniello.

Per entrambi i giocatori si apre dunque un nuovo capitolo dell’esperienza ravennate, con la volontà di mettere a frutto quanto costruito nella passata stagione e, soprattutto, di lasciarsi alle spalle un epilogo che non ha soddisfatto le aspettative.

La conferenza stampa ha rappresentato anche l’occasione per allargare lo sguardo al nuovo corso dell’OraSì, dalla composizione dello staff alla campagna abbonamenti, passando per la preparazione precampionato e le prospettive societarie.

Ad aprire gli interventi è stato Lorenzo Nicoletti, che ha posto l’accento su un elemento che caratterizza la costruzione della squadra di quest’anno: la scelta di dare maggiore continuità al lavoro svolto in precedenza. Una linea che non riguarda solamente il roster. All’arrivo di Aniello alla guida tecnica si affiancano infatti le conferme di Ravaioli e Salvadori come assistenti e di Filippo Valentini nel ruolo di preparatore atletico, oltre alla permanenza di diversi professionisti dello staff medico e fisioterapico.

“È il primo anno da quando siamo in B Nazionale nel quale facciamo un importante numero di conferme sia a livello di staff sia di roster”, ha spiegato il direttore generale. Nicoletti ha poi richiamato, come esempio del legame costruito intorno al club, la storia del fisioterapista Emanuele Scaccabarozzi, cresciuto nelle giovanili del Basket Ravenna e tornato successivamente nella società in una nuova veste professionale.

Segnali incoraggianti arrivano nel frattempo anche dalla campagna abbonamenti. L’OraSì ha già raggiunto il numero complessivo di tessere sottoscritte nella passata stagione ed è ora entrata nella fase di vendita libera. Il debutto casalingo si disputerà inoltre al Pala De André, soluzione scelta dal club e resa necessaria anche dagli interventi straordinari previsti sull’impianto di illuminazione del PalaCosta.

Parlando direttamente di Jakstas e Brigato, Nicoletti ha sottolineato il valore delle due permanenze non soltanto sotto il profilo tecnico: “Sono due persone eccezionali, sia dal punto di vista umano sia professionale. Sono due grandissimi lavoratori e due persone che hanno sposato il nostro progetto”. La possibilità di ripartire da una parte del gruppo della scorsa stagione permetterà inoltre di conservare automatismi e conoscenze già maturati sul parquet. “Confidiamo che questa sia un’arma vincente per questa stagione”.

A tracciare il profilo tecnico dei due giocatori è stato quindi coach Daniele Aniello. Per Brigato si prospetta un impiego soprattutto nel ruolo di ala piccola, con la richiesta di compiere un ulteriore passo avanti nella capacità di incidere sul rendimento complessivo della squadra.

“Quello che ha già dimostrato in questi anni è la capacità di influire sulla performance non solo individuale, ma anche di squadra, non necessariamente nelle situazioni convenzionali di palla in mano – ha spiegato il tecnico –. È già un giocatore di alto livello per questo campionato sotto questo aspetto e può fare un ulteriore salto di qualità”.

Il peso di Brigato, secondo Aniello, andrà quindi misurato ben oltre il semplice dato realizzativo: “È uno di quei giocatori per i quali, quando valuti la prestazione a fine partita, non guardi solo se ha fatto 10, 12 o 15 punti, ma quello che veramente ha lasciato alla squadra, a partire dalla metà campo difensiva, che per noi in questa stagione sarà essenziale”.

Più ampia la possibilità di utilizzo di Jakstas, destinato a muoversi tra i ruoli di centro e ala forte. «Non ha assolutamente bisogno di presentazioni – ha aggiunto Aniello –. Credo possa darci equilibrio a livello offensivo, sia creando vantaggi per gli altri sia diventando un punto di riferimento nelle situazioni di uno contro uno interne ed esterne». Le caratteristiche del lungo, compresa la capacità di giocare lontano da canestro, ampliano così il ventaglio di soluzioni a disposizione dello staff sia nella metà campo offensiva sia in quella difensiva.

Per Kevin Brigato quella alle porte sarà la terza stagione consecutiva con la maglia ravennate. Alla base della sua decisione c’è il rapporto consolidato con società e ambiente, accompagnato dal desiderio di riscattare quanto accaduto nell’ultima parte dello scorso campionato.

“Sono molto contento di essere qua per il terzo anno consecutivo. Ho scelto Ravenna perché è una società in cui sto bene, non ti fa mancare niente e dove ogni anno l’ambizione è sempre più alta. Non mi è andata giù come è finita la scorsa stagione e quindi ho voglia di rivalsa”.

Attualmente fermo, Brigato sta lavorando con l’obiettivo di rientrare per la prima giornata. Nel frattempo osserva con soddisfazione la crescita del nuovo gruppo: “Sto vedendo molto impegno sia da parte dei veterani sia dei ragazzi giovani e questa è una cosa molto importante”.

La buona annata vissuta sul piano individuale non cambia le sue priorità, che rimangono legate ai risultati della squadra: “A livello individuale sono stato contento, perché sono numeri che non avevo mai fatto in questo campionato. Ma la cosa più importante è la squadra. Non ho mai fatto i playoff e vorrei cercare di arrivarci quest’anno. Cercherò di adattarmi a quello che mi chiede il coach e a quello che la squadra mi darà, partendo dalla difesa e poi, in attacco, prendendo quello che viene”.

La scelta di restare a Ravenna è stata approfondita anche da Rolandas Jakstas, il cui nome durante l’estate era stato accostato ad altre società. Il lungo ha spiegato di aver privilegiato la continuità, anche alla luce del rapporto instaurato con la città e del benessere della propria famiglia.

“Ravenna per me è una città molto bella, qui sto bene e anche la mia famiglia è felice. Sono sempre stato un giocatore che cerca di rimanere il più possibile nella stessa squadra. Se devo cambiare, preferisco farlo dopo aver vinto qualcosa. A Ravenna questo ancora non è successo e penso che dobbiamo fare qualcosa in più rispetto allo scorso anno”. Con l’avvio del campionato ormai vicino, una parte della conferenza è stata dedicata anche al lavoro svolto durante la preparazione. Aniello ha spiegato che le ultime due settimane saranno impostate, sotto il profilo dei carichi, seguendo una gestione simile a quella che verrà adottata durante la stagione regolare. Gli inevitabili passaggi a vuoto della preseason vengono considerati parte del percorso di crescita.

“Non siamo perfetti in questo momento, ma credo che il nostro percorso non si fermi alla prima giornata di campionato e sicuramente non all’amichevole di sabato a Faenza, che sarà però un altro passettino importante verso l’inizio di un campionato nel quale vogliamo dimostrare di poter tenere testa a tutte le squadre”.