Rapporto Coop 2026, Zanotti (Apofruit) e Lucchi (Legacoop Romagna): costi e clima pesano su famiglie, imprese e agricoltori

Consumatori alle prese con una crescita economica praticamente ferma e imprese schiacciate dall’aumento dei costi, mentre per la filiera ortofrutticola si aggiungono gli effetti sempre più pesanti del cambiamento climatico. È il quadro che emerge dal Rapporto Coop 2026, appena presentato, sul quale intervengono Apofruit Italia e Legacoop Romagna.

Secondo il Rapporto, l’Italia appare come un Paese «ripiegato su se stesso e incapace di crescere», con il prodotto interno lordo sostanzialmente fermo nei dintorni dello zero virgola. In questo scenario, conflitti internazionali e cambiamento climatico pesano direttamente sui bilanci delle famiglie e delle imprese, mentre i rincari energetici rappresentano un costo particolarmente rilevante per le attività produttive e per la filiera ortofrutticola, uno dei settori centrali dell’economia romagnola.

«L’estate appena trascorsa ha segnato un nuovo salto di qualità negli effetti del cambiamento climatico – spiega il presidente di Apofruit Italia, Mirco Zanotti – con temperature oltre i record storici di calore e periodi di siccità lunghi settimane bruscamente interrotti da tempeste distruttive. Gli eccessi di calore hanno ridotto quantità e qualità delle produzioni, mentre la riorganizzazione degli orari di raccolta, necessaria per garantire la sicurezza di chi lavora nei campi e negli stabilimenti, ha reso più complicata tutta la fase finale della catena logistica. I nostri soci, in particolare in Veneto ed Emilia-Romagna, ma non solo, sono stati alle prese con eventi estremi che hanno provocato danni mai visti prima alle strutture e agli impianti. In generale, tutte le colture sono in anticipo rispetto ai tempi di raccolta. L’impegno di Apofruit nel garantire l’arrivo sulle tavole delle consumatori di frutta e verdura sane e di qualità, in linea con la sempre crescente attenzione delle famiglie per l’alimentazione e il cibo di qualità, rimane forte e costante, ma l’aumento dei costi e il danneggiamento delle produzioni in campagna costituisce una minaccia crescente per il reddito dei produttori agricoli».