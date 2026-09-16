Rapporto Coop 2026, Zanotti (Apofruit) e Lucchi (Legacoop Romagna): costi e clima pesano su famiglie, imprese e agricoltori
Consumatori alle prese con una crescita economica praticamente ferma e imprese schiacciate dall’aumento dei costi, mentre per la filiera ortofrutticola si aggiungono gli effetti sempre più pesanti del cambiamento climatico. È il quadro che emerge dal Rapporto Coop 2026, appena presentato, sul quale intervengono Apofruit Italia e Legacoop Romagna.
Secondo il Rapporto, l’Italia appare come un Paese «ripiegato su se stesso e incapace di crescere», con il prodotto interno lordo sostanzialmente fermo nei dintorni dello zero virgola. In questo scenario, conflitti internazionali e cambiamento climatico pesano direttamente sui bilanci delle famiglie e delle imprese, mentre i rincari energetici rappresentano un costo particolarmente rilevante per le attività produttive e per la filiera ortofrutticola, uno dei settori centrali dell’economia romagnola.
«L’estate appena trascorsa ha segnato un nuovo salto di qualità negli effetti del cambiamento climatico – spiega il presidente di Apofruit Italia, Mirco Zanotti – con temperature oltre i record storici di calore e periodi di siccità lunghi settimane bruscamente interrotti da tempeste distruttive. Gli eccessi di calore hanno ridotto quantità e qualità delle produzioni, mentre la riorganizzazione degli orari di raccolta, necessaria per garantire la sicurezza di chi lavora nei campi e negli stabilimenti, ha reso più complicata tutta la fase finale della catena logistica. I nostri soci, in particolare in Veneto ed Emilia-Romagna, ma non solo, sono stati alle prese con eventi estremi che hanno provocato danni mai visti prima alle strutture e agli impianti. In generale, tutte le colture sono in anticipo rispetto ai tempi di raccolta. L’impegno di Apofruit nel garantire l’arrivo sulle tavole delle consumatori di frutta e verdura sane e di qualità, in linea con la sempre crescente attenzione delle famiglie per l’alimentazione e il cibo di qualità, rimane forte e costante, ma l’aumento dei costi e il danneggiamento delle produzioni in campagna costituisce una minaccia crescente per il reddito dei produttori agricoli».
«Il rapporto Coop – aggiunge il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi – offre una chiave di lettura per la complessità del mondo che ci circonda, attraverso gli occhi di una grande organizzazione cooperativa che ogni giorno garantisce convenienza, qualità e sicurezza alimentare a milioni di soci. Il confronto che ne emerge tra l’Italia e gli altri Paesi europei, purtroppo, è impietoso, in particolare la Spagna ci sopravanza per produttività e crescita. L’unico dato positivo è quello della minore inflazione rispetto alla media europea, anche se la percezione degli italiani è diversa. Il costo del cibo, insomma, in Italia è cresciuto meno che altrove, anche perché molte imprese italiane hanno deciso di assorbire parte dei costi invece di scaricarli sui consumatori. Il comparto dell’energia, invece, è l’unico che registra i prezzi più alti dell’Europa, a causa di scelte che il Paese e il Governo continuano a rinviare. Ad essere penalizzati, in questa situazione, sono i consumatori, evidentemente, ma anche gli agricoltori, le imprese di trasformazione, quelle di vendita. Insomma l’intera filiera agroalimentare italiana si sta indebolendo e certo le conseguenze si vedono anche in Romagna, che della filiera rappresenta alcune delle eccellenze nazionali. Per reggere questa fase così complessa, servirebbe, intanto, smettere di negare il problema che Rapporto Coop, invece, si evidenzia con lucidità. E poter assistere ad un dibattito politico nazionale diverso da quello attuale che, purtroppo, ci pare essere dedicato a ben altro che ai problemi delle imprese e dei consumatori».