A Faenza la Festa delle Associazioni in piazza del Popolo

Immagine di repertorio.

Piazza del Popolo diventerà domenica 20 settembre una vetrina del volontariato faentino, con oltre 40 realtà del territorio protagoniste nel pomeriggio dell’edizione 2026 della Festa delle Associazioni. L’appuntamento è organizzato dalla Consulta del Volontariato dell’Unione della Romagna Faentina in collaborazione con le associazioni locali.

La manifestazione offrirà l’occasione per conoscere da vicino le numerose attività portate avanti quotidianamente dalle associazioni, scoprendone servizi, progetti e iniziative, ma anche le opportunità per chi desidera dedicare parte del proprio tempo al volontariato. A fare da filo conduttore alla giornata sarà il tema “Meglio riusare che buttare”, attorno al quale si svilupperà un appuntamento dedicato alla partecipazione, alla condivisione e al valore dell’impegno nella comunità.

La Festa prenderà il via alle 15 e fino alle 19 proporrà non solo stand con materiale informativo, ma anche attività rivolte a grandi e piccoli. Nella grande cornice dell’evento ci sarà anche la cooperativa Kaleidos che, con il Ludobus e i giochi di legno, farà divertire i visitatori; non mancherà il truccabimbi, mentre l’associazione Faenza per Te proporrà un percorso dedicato all’educazione stradale. Dalle 16.30 alle 17.30 l’associazione SOS Donna proporrà il ‘Reading per la Palestina’, un’ora di letture e riflessioni. Sempre dalle 16.30, nell’ambito delle iniziative promosse sul tema del PEBA – Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, verrà proposto un percorso ad ostacoli rivolto ad adulti e ragazzi, per sperimentare in prima persona il tema dell’accessibilità e confrontarsi sulle diverse abilità e sulle barriere che possono limitare l’autonomia e la partecipazione.

Tra le iniziative della giornata figura anche un gradito ritorno, con l’estemporanea di pittura del pittore Amissao Lima. Intorno alle 17.30 è previsto il momento istituzionale con il saluto delle autorità.

“Vieni a conoscere le associazioni” è l’invito rivolto dalla Consulta alla cittadinanza: “dietro ogni gazebo ci saranno persone, esperienze, progetti e servizi che ogni giorno contribuiscono alla vita della comunità”.

“La Festa del Volontariato – dichiara Maurizio Bertoni, presidente della Consulta del Volontariato – rappresenta un appuntamento importante per la nostra comunità, un momento per valorizzare il contributo quotidiano di tante realtà sociali e offrire ai cittadini l’opportunità di avvicinarsi all’impegno solidale. In piazza del Popolo ci saranno i punti informativi delle associazioni, affiancati da attività per famiglie, momenti di confronto sui servizi offerti al territorio e incontri dedicati al coinvolgimento dei più giovani nelle scuole e nel Servizio Civile”.