A Marina di Ravenna torna il Trofeo Raul Gardini: 12 team Optimist in gara

Dopo il Campionato Italiano Classi in Singolo, Marina di Ravenna torna al centro della vela giovanile. Al Circolo Velico Ravennate è tutto pronto per il Trofeo Raul Gardini 2026, appuntamento dedicato ai giovani della Classe Optimist che si sfideranno nel particolare formato della team race.

Saranno 12 i team al via, impegnati per tre giornate di regate. Tra loro anche il Team Italia, composto da alcuni dei più brillanti interpreti italiani della classe, in preparazione in vista dei prossimi appuntamenti internazionali. Non mancheranno inoltre formazioni rappresentative di realtà importanti della vela nazionale, tra cui Yacht Club Italiano, Lega Navale Ostia e Fraglia Vela Malcesine.

A rendere particolarmente spettacolare l’appuntamento sarà anche il campo di regata. Come da tradizione, il percorso sarà corto e posizionato all’interno delle dighe, una scelta che permette di mantenere molto stretto il contatto tra i giovani velisti e di tenere alto il ritmo delle sfide. Ma soprattutto consente al pubblico di seguire le regate direttamente dalle banchine foranee, praticamente a pochi metri dall’azione.

Il programma prevede due Round Robin, da disputare nelle prime giornate, prima di arrivare alle semifinali e alle finali che decreteranno i vincitori del Trofeo.

“Il Trofeo Raul Gardini è uno dei grandi classici del nostro calendario, che aspettiamo con trepidazione tutto l’anno dato il grado di attesa e coinvolgimento che riesce a trasmettere ai partecipanti e all’indubbio valore sportivo. E’ un evento che non potrebbe esistere senza il supporto della Fondazione Raul Gardini, che ancora una volta dimostra di credere nel movimento velico giovanile, una delle colonne su cui si regge il nostro sodalizio. Poter navigare dentro le dighe, nell’anno in cui Ravenna è Capitale del Mare, è un dettaglio che aggiunge quel tocco in più a un appuntamento sul quale puntiamo da sempre” ha commentato Matteo Plazzi, presidente del Circolo Velico Ravennate.