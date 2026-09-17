Bagnacavallo. Il 19 settembre in piazza la Giornata dell’Umarell

La manifestazione, ideata dal fotografo bagnacavallese Giampaolo Ossani, è realizzata con il patrocinio del Comune di Bagnacavallo, in collaborazione con Humusapiens e la Pro Loco e con la partecipazione dell’Umarell della Bassa Romagna.

Ossani ricorda che l’iniziativa è nata quasi per gioco, fotografando gli umarell che osservavano il laghetto del Parco del Redino, e che negli anni è cresciuta mantenendo lo spirito ironico delle origini.