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Bagnacavallo. Il 19 settembre in piazza la Giornata dell’Umarell
Piazza della Libertà a Bagnacavallo si prepara ad accogliere, sabato 19 settembre, la quinta edizione della “Giornata mondiale dell’Umarell”. Dalle 18.30 alle 23.30, il programma animerà la serata con musica, spettacoli e una mostra fotografica. Tra le curiosità dell’iniziativa anche la realizzazione dal vivo degli umarell attraverso una stampante 3D.
La manifestazione, ideata dal fotografo bagnacavallese Giampaolo Ossani, è realizzata con il patrocinio del Comune di Bagnacavallo, in collaborazione con Humusapiens e la Pro Loco e con la partecipazione dell’Umarell della Bassa Romagna.
Ossani ricorda che l’iniziativa è nata quasi per gioco, fotografando gli umarell che osservavano il laghetto del Parco del Redino, e che negli anni è cresciuta mantenendo lo spirito ironico delle origini.
Il programma prevede la musica di Enrico, Alessandra and friends e lo spettacolo della Compagnia del Mal Comune. Durante la serata sarà inoltre visitabile la mostra fotografica dedicata all’umarell, figura ormai entrata nell’immaginario emiliano-romagnolo.
Per informazioni: 347 5550989.